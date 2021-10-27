Nữ CEO ra kèo cá cược với người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, Trang Trần vào mỉa: '500 triệu không nhận nói gì 20 tỷ'

Tại đây, anh Minh Tùng đã bóc trần nhiều hành vi của cha mình, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là việc nhiều trẻ em trong "Thiền am bên bờ vũ trụ" có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

Những ngày qua, dư luận được phen xôn xao vì màn đấu tố của nữ CEO với người đứng đầu"Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi "Thiền am bên bờ vũ trụ") - ông Lê Tùng Vân. Sự việc bắt nguồn từ việc, CEO mời đến một nhân vật tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, tên Lê Thanh Minh Tùng tham gia buổi livestream.

Ngay sau đó, phía ông Lê Tùng Vân đã phủ nhận quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng và trả lại sự trong sạch cho bản thân. CEO lên tiếng khẳng định sẽ hỗ trợ ông xác minh quan hệ huyết thống không chỉ với Lê Thanh Minh Tùng, mà còn với 10 người khác tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Nếu như kết quả ADN cho thấy người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị oan, nữ CEO sẽ đưa ông 20 tỷ tiền mặt để bồi thường những tổn thương về mặt tinh thần.

Khi sự việc chưa ngã ngũ, Trang Trần - người nhiều lần đấu tố thậm chí chửi thẳng mặt nữ đại gia này tham gia bàn luận.

Theo lời Trang Trần, cô không theo dõi drama này. Ấy thế nhưng, khi thấy hình ảnh của mình bị ghép ảnh với một ông cụ nằm võng, cô mới tham gia bàn luận trên sóng livestream.

Trang Trần bất ngờ công kích CEO.

"Mới nghe vụ ADN cược 20 tỷ thế nào mà không rõ lắm. Cuộn đừng bẻ lái gắt, cứ tập trung vào câu chuyện từ thiện. Lúc người ta đặt kèo 500 triệu không nhận, giờ lại phát kèo 20 tỷ.

Em live bán hàng, không theo dõi vụ Tịnh thất gì hết, nhưng lại thấy hình ảnh của mình bị ghép với ông già có râu nằm võng. Em không biết ông đấy là ai cho tới khi nghe mọi người nói là đang liên quan vụ cá cược ADN 20 tỷ.

Fans nói hôm trước có một anh lên nói là con ông này ông kia, còn ông đó lại khẳng định là không phải con, và rồi đánh cược nhau 20 tỷ xét nghiệm ADN để tìm huyết thống.

Em không biết ông già nằm võng ấy, vậy mà một số đứa nói em về làm 'vợ bé', 'phòng nhì' của ông ấy. Thế nhưng các anh các chị thông cảm, em không mát tay làm việc đó".

Còn ai cho 20 tỷ để làm ADN thì thôi giải quyết hộ mấy vụ kèo cược trước đi đã. Quan tâm làm gì vụ ADN, con ai, chồng ai, vợ ai, cháu ai cũng là việc nhà họ mà, có liên quan gì tới mình đâu. Tội nghiệp ông cụ mấy chục tuổi rồi còn lên võ đài làm gì chứ. Sân chơi showbiz, hit drama này thì ông mệt.

Vụ này 49 gặp 50, bỏ 20 tỷ xét nghiệm ADN anh kia là con ông ý, còn nếu không thì đền 20 tỷ danh dự... Ôi gì chứ CEO này nhiều vố rồi, tôi không tin. Trước thì chùm sao kê giờ lại soi tinh, 50 tỷ rồi nghìn tỷ, đi vào tù, cạo trọc đầu... nhưng không có lần nào làm được gì. Tôi hứa cái gì sai bảo đi cạo đầu là đi liền, đây hứa mãi có làm được đâu.

Chúng ta đi học sinh học, khi nói về kết hôn cùng huyết thống, cận huyết mấy đời sẽ sinh ra dị tật, nên tin đó chắc là tin vịt, không có đâu. CEO trẻ không tha, già không thương, thôi mọi người ạ, bỏ ngoài tai những vụ như thế này", Trang Trần nói.

CEO từng set nhiều kèo cá cược với cánh nghệ sĩ.

Đây không phải lần đầu CEO ra kèo cá cược. Trước đó, bà từng "set kèo" tiền bạc với nhiều nghệ sĩ Việt nhưng chưa lần nào thực hiện. Vừa qua, Trang Trần cũng bất ngờ chủ động "set kèo" với bà, liên quan tới việc xác minh sổ tiết kiệm của mẹ đẻ Hồ Văn Cường được mở thời điểm nào.

Trong livestream ngày 14/10, Trang Trần thậm chí tự đặt ra một kèo chơi với bà chủ khu du lịch, với giá trị 1 tỷ đồng.

"Tao đứng ra cọc 500 triệu, mày cọc 500 triệu, sau đó công ty quản lý cầm và đưa bằng chứng quyển sổ tiết kiệm ra. Nếu quyển sổ tiết kiệm đúng năm 2016, mày phải đưa tiếp ra 500 triệu là 1 tỷ cho Hồ Văn Cường, khẩn trương... Tao chơi tiền mặt, không chơi tiền nổ. Ok chưa?", cô thách thức.

Dù đứng ra thách thức set kèo với CEO nhưng nữ đại gia lại im lặng khiến cựu mẫu "nản". Thậm chí, Trang Trần còn livestream mắng CEO vì để cô chờ dài cổ.