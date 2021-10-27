Hậu lùm xùm từ thiện, Trấn Thành bị kẻ xấu thay đổi thông tin trên Wikipedia

Thời gian gần đây, vụ ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ lùm xùm 14 tỷ của Hoài Linh đến "cuộc chiến" sao kê của hàng loạt cái tên đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng...

Cụ thể, trong phần giới thiệu của nam MC, một số từ ngữ thô tục, nhạy cảm được thêm vào, một trong số đó có liên quan đến ồn ào từ thiện. Hành động xấu xí của anti fan khiến nhiều người bức xúc và phẫn nộ.

Về phía Trấn Thành, dù đã minh bạch, công khai sao kê tiền từ thiện nhưng ông xã Hari Won vẫn vấp phải luồng ý kiến trái chiều, liên tiếp vướng vào những thông tin tiêu cực không hay. Mới đây, một nhóm chuyên bàn chuyện showbiz trên Facebook phát hiện ra thông tin của Trấn Thành trên Wikipedia bị thay đổi.

Thông tin của Trấn Thành bị thêm nhiều từ ngữ thô tục.

Ngay sau đó, fan đã chỉnh sửa lại thông tin như ban đầu.

Tính tới thời điểm tối ngày 27/10, thông tin của Trấn Thành trên Wikipedia đã được chỉnh sửa lại.

Wikipedia là nền tảng mà người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa mà thông tin có thể không xác thực, không qua một khâu kiểm duyệt nào. Bởi lẽ đây là một bách khoa toàn thư mở, là tài liệu tham khảo trên Internet nên độ bảo mật và chính xác không được đảm bảo. Chính vì sự lỏng lẻo này, nhiều antifan lợi dụng công kích nghệ sĩ Việt.

Trấn Thành không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên vướng vào sự cố này. Trước đó, Jack và Chi Pu là 2 trong số nhiều nghệ sĩ bị thay đổi thông tin trên Wikipedia sau khi vướng vào scandal.

Chi Pu

Jack.

Trước đó, Trấn Thành cũng bị dư dân mạng réo tên khi tái xuất show Rap Việt mùa 2. Mới đây nhất, giữa lúc Bộ công an đang vào cuộc điều tra, phía Cục điện ảnh Việt Nam đã có quyết định đối với "số phận" bộ phim "Bố Già" của nam danh hài tại LHP Việt Nam 2021.