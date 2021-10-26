Giữa lúc sao kê 'chiếu mệnh', Trấn thành bất ngờ nhận 'cơn mưa' lời khen vì mua xế hộp 'sang - xịn - mịn' tặng đấng sinh thành, soi giá càng choáng hơn

Hậu trường 26/10/2021 15:28

Hình ảnh chiếc xe do Trấn Thành tặng bố khiến khán giả bất ngờ.

Ngoài Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện đã kêu gọi. Nhiều antifan chưa rõ ngọn ngành đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của Mr.Đàm thả icon sao kê và Trấn Thành cũng bị vạ lây.

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Khán giả bất ngờ khi MC tặng ô tô tiền tỷ cho bố

Trong lúc đang lùm xùm chuyện sao kê, khán giả phát hiện điều thú vị từ nam MC quốc dân này. Anh vừa tặng "xế hộp" cho đấng sinh thành và nhận nhiều lời khen từ khán giả. 

Trấn Thành gây bất ngờ cho bố khi tặng một mẫu xế hộp tiền tỷ. Theo đoạn video được đăng tải, đó là mẫu Toyota Camry, giá niêm yết từ 1 đến 1,2 tỷ đồng tùy phiên bản. Camry là một trong những dòng sedan cỡ trung nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, được nhiều thế hệ người dùng biết đến. Lắp ráp lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1998, hiện Camry ở thế hệ thứ 8 ra mắt năm 2019. Đây là thế hệ đánh dấu những thay đổi lớn của hãng xe Nhật Bản.

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Mẫu Toyota Camry 2.5Q tại Hà Nội. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, nam MC quốc dân cũng chú tâm vào đam mê nấu ăn và dành thời gian ở bên bà xã Hari. Anh vẫn thường xuyên cập nhật các món ăn tự nấu. Thời gian này, Trấn Thành hứng thú làm đặc sản vùng miền như các món Hà Nội mà đã lâu không được thưởng thức.

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Món ăn do nam MC tự tay chế biến

Món vừa ra lò của nam MC là bún chả. Đây là một trong những món khoái khẩu của ông xã Hari mỗi khi ra thủ đô. Các cửa hàng nổi tiếng ở Hà Nội vẫn sử dụng bếp than để quạt chả mới chuẩn, miếng chả thơm ngon hơn với cách làm này. Tuy nhiên, nếu làm ở nhà, sử dụng lò nướng thuận tiện hơn, không ám mùi khói, nhất là với những căn nhà có không gian kín như căn hộ của Trấn Thành.

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Trấn Thành trong show Rap Việt được nhiều khán giả yêu thích

Mới đây nhất, nam MC đã trở lại cầm trịch chương trình Rap Việt. Mặc dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều, song cả 2 tạp vừa ra mắt  đã liên tiếp on top trending Youtube.

Ảnh: Tổng hợp

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