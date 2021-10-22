Sau ồn ào Hồ Văn Cường, dân mạng phát hiện Trang Trần 'xỉa xói' Trấn Thành, thực hư ra sao?

Thì ra câu chuyện liên quan đến Trang Trần lần này lại có chút hiểu lầm?

Khán giả đang xôn xao vì một tài khoản tick xanh mang tên Trang Khàn đi comment "dạo" và có ý không hay với Trấn Thành. Cụ thể, khi Trấn Thành đăng ảnh trở lại công việc sau thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tài khoản này liền ẩn ý: "Không ở nhà với vợ đi rồi lại như Đàm".

Trang Trần có 'xỉa xói' Trấn Thành hay không?

Tài khoản Trang Khàn dùng hình của cựu mẫu Trang Trần làm đại diện và được xác minh hẳn hoi khiến ai nấy vô cùng tò mò.

Tuy nhiên dân mạng nhanh chóng phát hiện đây là nick giả. Kẻ này có thể đang dùng tài khoản giả mạo để gây chiến với các sao nhằm mục đích xấu.

Dân mạng nhanh chóng phát hiện thì ra đây là tài khoản giả

Ngay khi nghe thông tin này, Trang Trần đã chính thức lên tiếng nhanh chóng để tránh hiểu lầm. Đính kèm link bài báo liên quan thanh minh cho mình, cô mắng đối tượng giả danh cô, cố tình mua page tick xanh để đi "phá làng phá xóm".

Ngoài vụ lùm xùm không đáng có này thì trước đó, tối 9/10, Trang Trần gây chú ý khi đến tận nhà livestream để hỏi Hồ Văn Cường liên quan đến số tiền cát-sê. Trong livestream, cô trực tiếp hỏi nam ca sĩ về việc có nhờ cậy ai đòi tiền giúp mình hay không. Đáp lại, Hồ Văn Cường chỉ biết cúi mặt, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Trong khi đó, mẹ của nam ca sĩ nói không có.

Ngoài vụ lùm xùm không đáng có trên thì trước đó cô từng khiến MXH xôn xao khi livestream cùng Hồ Văn Cường

Đoạn livestream nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng trước việc làm này của cô. Họ cho rằng cựu người mẫu đang gây áp lực lên giọng ca sinh năm 2003 cũng như gia đình em. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định ồn ào này không liên quan đến Trang Trần nên việc cô đến tận nhà livestream hỏi Hồ Văn Cường là không hợp lý.

Hiện tại, vụ việc vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-on-ao-ho-van-cuong-dan-mang-phat-hien-trang-tran-xia-xoi-tran-thanh-thuc-hu-ra-sao-432447.html