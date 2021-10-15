Trấn Thành gây sốc khi để tóc dài như 'người rừng' trên sóng truyền hình sau ồn ào từ thiện

Diện mạo mới của MC Trấn Thành khiến nhiều người bất ngờ sau nhiều tháng giãn cách.

Sau ồn ào tiền từ thiện, Trấn Thành tung bản sao kê và không lên tiếng thêm một lần nào. Trước đó, ông xã Hari Won đã xác nhận vẫn đảm nhận vai trò MC tại chương trình Rap Việt mùa 2. Nhiều fan bày tỏ sự thích thú và hào hứng với chương trình khi thấy hình ảnh mới của Trần Thành trên poster. Chưa kịp lên sóng chương trình Rap Việt mùa 2, hình ảnh mới của Trấn Thành được MC Minh Xù cập nhật khiến nhiều người ngỡ ngàng. Khác với mọi lần, Trấn Thành "chơi trội" khi để tóc dài, bổ luống uốn xoăn nhẹ như tài tử Hàn Quốc.

Hình ảnh mới của Trấn Thành trên sân khấu một chương trình gần đây khiến netizen ngơ ngác, ngỡ ngàng và "bật ngửa" vì quá khác lạ.

Nhiều người bày tỏ rằng họ suýt không nhận ra Trấn Thành vì để tóc dài, phong cách khác biệt hoàn toàn trước đây. Diện mạo mới của ông xã Hari Won sau hơn 3 tháng giãn cách. Hình ảnh làm MC trước đây của Trấn Thành. Nhiều fan mong anh trở lại với đầu tóc gọn gàng, mặt mày nhẵn nhụi như trước kia nhưng cũng có không ít người ủng hộ sự mới lạ, đa dạng trong phong cách của Trấn Thành. Trấn Thành cầm gậy ba toong trông "bảnh chọe" trên poster chương trình "Rap Việt" mùa 2. Trong thời gian giãn cách ở nhà, anh cũng "nhọc công" nuôi tóc và râu để có hình ảnh mới khi tái xuất trên truyền hình với người hâm mộ.

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