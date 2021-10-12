Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem

Sao Việt 12/10/2021 16:55

BTC đã công bố những gương ngồi trên ghế nóng trong chương trình Rap Việt mùa 2.

Mới đây, BTC chương trình Rap Việt mùa 2 đã công bố thêm những gương mặt tham gia show. Trước đó, Trấn Thành đã đăng ảnh thông báo trên fanpage sẽ trở lại Rap Việt 2 với tư cách MC. Được biết, chương trfinh sẽ chính thức được lên sóng từ ngày 16/10/2021. 

Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem - Ảnh 1

Rap Việt mùa 2 công bố những cái tên "cộm cán".

Ngoài Trấn Thành, một số gương mặt tham gia mùa 2 cũng được BTC công bố. Theo đó, những gương mặt ngồi ghế nóng đã được xác nhận là 2 vị giám khảo là Justatee và Rhymastic, cùng 4 HLV là: Karik, Binz, Wowy và LK.

Tối 11/10, BTC công bố thêm gương mặt nữ được mong chờ nhất là DJ Mie - nhân vật từng nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt ở mùa 1.

Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem - Ảnh 2

DJ Mie.

Khi nghe tin Mie tiếp tục tham gia mùa 2, fan vô cùng phấn khích bởi trước đó trên mạng râm ran tin đồ về việc Mie không tham gia mùa 2. SlimV được dự đoán là cái tên thay thế Mie. Vì khi các huấn luyện viên có động thái lên tiếng về việc tiếp tục ở mùa mới thì Mie lại không hề đăng tải điều gì liên quan đến Rap Việt

Mặt khác, cư dân mạng phát hiện SlimV bất ngờ lộ diện trong một tấm poster. Anh là người duy nhất chụp ảnh cùng tai nghe, được cho là ẩn ý vai trò của mình tại chương trình. Chính chi tiết này khiến nhiều fan rap suy luận SlimV sẽ thay thế DJ Mie tại mùa 2. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng, Mie chính là lý do họ muốn xem chương trình.

Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem - Ảnh 3

Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem - Ảnh 4

Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem - Ảnh 5

Bình luận hào hứng của fan. 

DJ Mie là một cái tên không còn xa lạ gì trong làng DJ Việt, dòng nhạc cô theo đuổi và thành công là EDM. Cô sở hữu tài năng chơi nhạc vượt trội cùng ngoại hình xinh đẹp, phong cách cá tính, quyến rũ. Chính điều này đã giúp nữ DJ ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. ... Nữ DJ xinh đẹp Mie.

Bên cạnh phần dẫn dắt của MC Trấn Thành cùng dàn HLV ấn tượng trong mùa 1,  sự xuất hiện của nữ DJ xinh đẹp Mie trong rap Việt mùa 1 cũng nhận được sự chú ý. Ngoài hỗ trợ các thí sinh, cô còn là người khuấy động không khí khi chơi những bản nhạc sôi động.

Ngoài Trấn Thành, Rap Việt mùa 2 còn có những nhân vật nào khiến dân tình rủ nhau nhất định phải xem - Ảnh 6

DJ Mie ở mùa 1.

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