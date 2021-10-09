Lê Hoàng nhận xét Trấn Thành gia trưởng: 'Người nghe không thấy chướng bởi Trấn Thành quá giỏi và quá giàu'

Đạo diễn Lê Hoàng đã nhắc tới và đánh giá nam nghệ sĩ Trấn Thành khi chia sẻ về chủ đề đàn ông gia trưởng trong một chương trình mới đây.

Trong một chương trình truyền hình, đạo diễn Lê Hoàng và hai diễn viên Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn cũng bàn luận về chủ đề 'đàn ông gia trưởng'. Nam đạo diễn cho hay: "Gia đình có người gia trưởng gần như là có một ông chúa trong nhà. Cơm ăn cũng phải theo ý ông ấy, ông ấy ngủ thì mọi người không được làm ồn". Nguyên nhân chính của tính gia trưởng xuất phát từ việc trọng nam khinh nữ từ thời xưa cho tới bây giờ và mặc định người gia trưởng chính là đàn ông. Đồng thời, Lê Hoàng lại cho rằng người đàn ông có thể gia trưởng nếu có "tiền đồ" thực sự để người phụ nữ sẵn sàng dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông đó.

Đạo diễn Lê Hoàng đã nhắc tới MC Trấn Thành trong chương trình - Ảnh: Internet Để chứng mi nh cho lời nói của mình có tính thuyết phục hơn, nam đạo diễn bỗng nhắc đến nam MC Trấn Thành. Anh giải thích: 'Trấn Thành có phát biểu một câu trên truyền hình là - Em cứ xinh đẹp, mọi thứ khác cứ để anh lo. Đó là một câu gia trưởng nhưng người nghe không thấy chướng bởi Trấn Thành quá giỏi và quá giàu. Trớ trêu là rất nhiều ông nghề nghiệp không ra gì, tiền làm không ra, đẹp trai cũng không có mà vẫn gia trưởng. Lúc đó sự gia trưởng xuất phát từ tự ti, sợ mình không làm được gì vợ con khinh nên phải áp đặt cho vợ con sợ. Điều đó mới 'lộn ruột' đấy'. Nam diễn viên Quang Tuấn cho rằng đàn ông có tính gia trưởng do là trụ cột của gia đình - Ảnh: chụp màn hình Với Lê Hoàng, sự gia trưởng kèm theo nghèo đói, lạc hậu và tệ nạn sẽ trở thành bi kịch của gia đình mà nguyên nhân chính là do người phụ nữ nhịn nhục quá nhiều và không thành đạt. Diễn viên Quang Tuấn lại cho rằng sở dĩ đàn ông thường có tính gia trưởng vì ngay từ khi sinh ra họ đã mang trên mình gánh nặng phải lo cơm, áo, gạo, tiền để chăm lo cho vợ con nên họ thấy mình có quyền được như vậy.

Hứa Minh Đạt ũng là một người gia trưởng đối với con cái - Ảnh: FBNV Còn về phía Hứa Minh Đạt, anh cũng là một người gia trưởng đối với con cái. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết mình chỉ áp đặt lên con vấn đề văn hóa ứng xử vì con còn ít tuổi như phải biết dạ, thưa hay xin phép người lớn và sự áp đặt đó là tốt cho con. Nam nghệ sĩ cũng nhấn mạng rằng hầu hết những người ở quê mới sống gia trưởng, cách sống đó được truyền từ đời này qua đời khác như là một truyền thống.

Gia đình thông báo tang lễ của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ ý nguyện khiến nhiều người xót xa Phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung thông báo tang lễ của nữ ca sĩ tại Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-hoang-nhan-xet-tran-thanh-gia-truong-nguoi-nghe-khong-thay-chuong-boi-tran-thanh-qua-gioi-va-qua-giau-429805.html