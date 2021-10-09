Lê Hoàng nhận xét Trấn Thành gia trưởng: 'Người nghe không thấy chướng bởi Trấn Thành quá giỏi và quá giàu'

Tin tức giải trí 09/10/2021 15:01

Đạo diễn Lê Hoàng đã nhắc tới và đánh giá nam nghệ sĩ Trấn Thành khi chia sẻ về chủ đề đàn ông gia trưởng trong một chương trình mới đây.

Trong một chương trình truyền hình, đạo diễn Lê Hoàng và hai diễn viên Hứa Minh Đạt, Quang Tuấn cũng bàn luận về chủ đề 'đàn ông gia trưởng'. Nam đạo diễn cho hay: "Gia đình có người gia trưởng gần như là có một ông chúa trong nhà. Cơm ăn cũng phải theo ý ông ấy, ông ấy ngủ thì mọi người không được làm ồn". Nguyên nhân chính của tính gia trưởng xuất phát từ việc trọng nam khinh nữ từ thời xưa cho tới bây giờ và mặc định người gia trưởng chính là đàn ông.

Đồng thời, Lê Hoàng lại cho rằng người đàn ông có thể gia trưởng nếu có "tiền đồ" thực sự để người phụ nữ sẵn sàng dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông đó.

dao dien le hoang
Đạo diễn Lê Hoàng đã nhắc tới MC Trấn Thành trong chương trình - Ảnh: Internet

Để chứng mi nh cho lời nói của mình có tính thuyết phục hơn, nam đạo diễn bỗng nhắc đến nam MC Trấn Thành. Anh giải thích: 'Trấn Thành có phát biểu một câu trên truyền hình là - Em cứ xinh đẹp, mọi thứ khác cứ để anh lo. Đó là một câu gia trưởng nhưng người nghe không thấy chướng bởi Trấn Thành quá giỏi và quá giàu. Trớ trêu là rất nhiều ông nghề nghiệp không ra gì, tiền làm không ra, đẹp trai cũng không có mà vẫn gia trưởng. Lúc đó sự gia trưởng xuất phát từ tự ti, sợ mình không làm được gì vợ con khinh nên phải áp đặt cho vợ con sợ. Điều đó mới 'lộn ruột' đấy'.

dao dien le hoang 1
Nam diễn viên Quang Tuấn cho rằng đàn ông có tính gia trưởng do là trụ cột của gia đình - Ảnh: chụp màn hình

Với Lê Hoàng, sự gia trưởng kèm theo nghèo đói, lạc hậu và tệ nạn sẽ trở thành bi kịch của gia đình mà nguyên nhân chính là do người phụ nữ nhịn nhục quá nhiều và không thành đạt. Diễn viên Quang Tuấn lại cho rằng sở dĩ đàn ông thường có tính gia trưởng vì ngay từ khi sinh ra họ đã mang trên mình gánh nặng phải lo cơm, áo, gạo, tiền để chăm lo cho vợ con nên họ thấy mình có quyền được như vậy.

dao dien le hoang 3
Hứa Minh Đạt ũng là một người gia trưởng đối với con cái - Ảnh: FBNV

Còn về phía Hứa Minh Đạt, anh cũng là một người gia trưởng đối với con cái. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết mình chỉ áp đặt lên con vấn đề văn hóa ứng xử vì con còn ít tuổi như phải biết dạ, thưa hay xin phép người lớn và sự áp đặt đó là tốt cho con. Nam nghệ sĩ cũng nhấn mạng rằng hầu hết những người ở quê mới sống gia trưởng, cách sống đó được truyền từ đời này qua đời khác như là một truyền thống.

Gia đình thông báo tang lễ của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ ý nguyện khiến nhiều người xót xa

Gia đình thông báo tang lễ của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ ý nguyện khiến nhiều người xót xa

Phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung thông báo tang lễ của nữ ca sĩ tại Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2021.

Xem thêm
Từ khóa:   đạo diễn Lê Hoàng Hứa Minh Đạt Quang Tuấn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43