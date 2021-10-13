Sao Việt và mốt vác gậy ba toong: Trấn Thành ra dáng "Bố già", Sơn Tùng bảnh bao

Mới đây, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh xác nhận làm MC mùa 2 cho chương trình Rap Việt. Hình ảnh của ông xã Hari Won được nhận xét trông "bảnh chọe" và ra dáng "Bố già" hơn nhờ chiếc gậy ba toong . Bố già là tác phẩm điện ảnh ăn khách thành công nhất của anh trong năm vừa qua. Hình ảnh cùng phong cách mới của Trấn Thành trong Rap Việt mùa 2 khiến fan vô cùng thích thú và chờ đợi sự thể hiện của anh trong vai trò người dẫn chương trình.

Trước Trấn Thành, nhiều sao Việt cũng sử dụng gậy ba toong làm đạo cụ chụp ảnh.

TiTi (HKT) cũng chống gậy ba toong trong một set chụp ảnh. Tuy nhiên, tư thế pose dáng cùng với chiếc găng tay da của anh bị nhận xét trông hơi lạc quẻ chút xíu.

Sơn Tùng diện suit bảnh bao, chống gậy tạo dáng với vai trò "chủ tịch". Hình ảnh mới giúp giọng ca Thái Bình trông quyền lực hơn hẳn.

Sơn Tùng và hình ảnh chiếc gậy đã quá quen thuộc trong MV "Chạy ngay đi" từng gây bão mạng

Gil Lê được nhận xét trông phá cách và mới lạ hơn khi chống gậy tham gia chương trình thời trang nổi tiếng.

Nam Em là người đẹp duy nhất sử dụng gậy ba toong như một đạo cụ làm đẹp khi tham gia sự kiện thảm đỏ.

Erik cũng sành điệu không kém với mốt chống gậy đi sự kiện. Tuy nhiên, chiếc gậy có vẻ hơi ngắn so với dáng người nam ca sĩ nên khi pose dáng tại sự kiện, anh phải nghiêng lệch người thì chiếc gậy mới chạm đất.