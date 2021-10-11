Lệ Quyên hát như "nuốt đĩa" nhưng netizen lại soi đôi mắt nhấp nháy "nhíu nhíu" đến mệt

Sao Việt 11/10/2021 16:45

Một fan cho rằng đây cũng là khuyết điểm của nữ ca sĩ.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Quang Hà chia sẻ đoạn clip Lệ Quyên ngồi hát karaoke tại nhà một người bạn. Ngồi cạnh nữ hoàng phòng trà là tình trẻ của cô - Lâm Bảo Châu. Bên dưới bình luận, nhiều người khen Lệ Quyên hát hay như "nuốt đĩa" nhưng cũng có người tinh ý soi ra khuyết đẹp của nữ ca sĩ. 

Cụ thể, đôi mắt "nháy liên hồi" của Lệ Quyên khiến nhiều fan để ý và cho rằng đây là khuyết điểm nho nhỏ mà cô mắc phải. 

Lệ Quyên hát như 'nuốt đĩa' nhưng netizen lại soi đôi mắt nhấp nháy 'nhíu nhíu' đến mệt - Ảnh 1

Ngồi hát bên tình trẻ mượt mà là thế nhưng dân mạng chỉ chăm chăm soi "cửa sổ tâm hồn" của Lệ Quyên.

Lệ Quyên hát như 'nuốt đĩa' nhưng netizen lại soi đôi mắt nhấp nháy 'nhíu nhíu' đến mệt - Ảnh 2

Để ý kĩ có thể thấy rõ mắt nữ ca sĩ liên tục nhấp nháy liên hồi. 

Lệ Quyên hát như 'nuốt đĩa' nhưng netizen lại soi đôi mắt nhấp nháy 'nhíu nhíu' đến mệt - Ảnh 3

Lệ Quyên hát như 'nuốt đĩa' nhưng netizen lại soi đôi mắt nhấp nháy 'nhíu nhíu' đến mệt - Ảnh 4

Lệ Quyên hát như 'nuốt đĩa' nhưng netizen lại soi đôi mắt nhấp nháy 'nhíu nhíu' đến mệt - Ảnh 5

Fan của cô cho rằng đây là một khuyết điểm của Lệ Quyên. 

Lệ Quyên vốn theo đuổi dòng nhạc bolero. Các clip ca hát của cô nếu soi kĩ có thể thấy rõ đây không phải lần đầu, cô nhấp nháy mắt liên hồi khi hát. Một số ý kiến cho rằng có thể đây là khuyết điểm của nữ hoàng phòng trà. 

Một số khác lại cho rằng có lẽ vì trang điểm mắt quá đậm và đi diễn lâu ngày nên mắt Lệ Quyên mới có tình trạng trên. Đó là chưa kể việc nữ ca sĩ sử dụng kính áp tròng - thứ làm khô mắt và có thể gây nhiễm trùng, hỏng mắt, thậm chí gây mù vĩnh viễn vì bề mặt giác mạc rất nhạy cảm.

Phía khác lại khuyên Lệ Quyên nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn cho đôi mắt tránh bị tác động từ việc trang điểm mắt quá nhiều.

Hiện đây vẫn chỉ là suy đoán của cư dân mạng, phía Lệ Quyên vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. 

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