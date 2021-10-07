Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop

Sao Việt 07/10/2021 11:17

Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 tung bộ ảnh gợi cảm, uốn éo tạo dáng.

Cách đây ít giờ, Cẩm Đan - người đẹp thi Hoa hậu Việt Nam 2020 tung bộ ảnh sexy sau nhiều tháng ở nhà vì TP.HCM giãn cách.

Trong ảnh, tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc thiết kế swimsuit đen gắn nơ trắng oversized, mix cùng mũ vành và găng tay xuyên thấu cổ điển. Thần thái tự tin và khí chất của mỹ nhân An Giang nhận được nhiều lời khen ngợi.

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 1

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 2

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 3

Cẩm Đan tung bộ ảnh gợi cảm mới trên trang cá nhân. 

Tuy nhiên, một số bức ảnh có tư thế tạo dáng uốn éo "như muốn gãy xương sườn" của Cẩm Đan khiến nhiều người choáng váng. Thậm chí, trong một số bức ảnh, cô nàng còn bị soi lỗi photoshop quá tay.

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 4

Cách pose dáng "độc" của người đẹp 10X.

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 5

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên bị soi lỗi photoshop.

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 6

Trước đó, chân dài cũng bị soi lỗi tương tự.

Cẩm Đan sinh năm 2002, quê quán An Giang. Cô được biết đến khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, để lại nhiều tiếc nuối khi lọt top 15 chung cuộc.  

Đang được yêu thích, chân dài bỗng gặp thị phi khi vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Nghi vấn rộ lên vào đầu năm 2021, khiến một bộ phận người hâm mộ quay lưng với Cẩm Đan, cho rằng cô dựa dẫm "đại gia già" để nổi tiếng.  

Mặc dù lộ nhiều hình ảnh tình tứ, song Cẩm Đan phủ nhận hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên. Cô cho biết cả hai chỉ là anh em tốt, chuyện tương lai chưa xác định, cũng bác tin đồn "ham vật chất". 

Tình tin đồn chồng cũ Lệ Quyên mặc sexy tạo dáng uốn éo như muốn gãy cả xương sườn nhưng bị soi lỗi photoshop - Ảnh 7 

Cẩm Đan và doanh nhân Đức Huy.

Người đẹp An Giang còn nhấn mạnh, nếu cô và Đức Huy yêu nhau cũng chẳng có gì sai trái, vì cả hai đều độc thân. Mỹ nhân 10X cho rằng mình không đáng phải chịu chỉ trích.  

Tuy nhiên, vào giữa tháng 8 vừa qua, tin đồn doanh nhân Đức Huy và người đẹp Cẩm Đan chia tay rộ trên mạng xã hội. Các "thánh soi" phát hiện chồng cũ Lệ Quyên đã hủy theo dõi người đẹp kém 27 tuổi trên Instagram.  

Nghi vấn chia tay thêm cơ sở khi Cẩm Đan gần đây ẩn ý độc thân. "Định không yêu ai, ai ngờ không ai yêu luôn" , cô viết. Hay trước câu hỏi của dân mạng "Chị Đan có bồ chưa ạ?" , chân dài đáp: "Chị còn nguyên chế độ độc thân. Đừng tin vào những lời ong bướm ở những thứ em đọc nữa. Tin chị đi".  Trong khi đó, đại gia Đức Huy bị soi chi tiết đã "unfollow" Cẩm Đan thẳng tay, nhưng anh vẫn giữ nguyên những tấm ảnh tình tứ với cô trên Instagram, thay vì xóa sạch cho khỏi liên quan.  

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