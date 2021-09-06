Lệ Quyên bất ngờ thông báo 'lọc bạn bè' Facebook kèm lời lẽ 'cực căng', chuyện gì đây?

Sao Việt 06/09/2021 22:23

Bài đăng gần đây của nữ ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều khán giả “sốc” vì câu từ “cực căng”.

Cách đây chưa lâu, Lệ Quyên đã bất ngờ đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái “cực gắt” liên quan đến vấn đề “thanh lọc” bạn bè trên trang Facebook cá nhân của cô. Động thái này ngay lập tức gây chú ý lớn với khán giả vì giọng ca “Giấc mơ có thật” sử dụng từ ngữ khá nghiêm trọng. 

Bài đăng mới trên trang cá nhân của Lệ Quyên gây xôn xao

Bài đăng mới trên trang cá nhân của Lệ Quyên gây xôn xao 

Lệ Quyên viết: “Tớ là người Facebook rất ít bạn, hơn 900 người, bởi tớ để chế độ công khai thoải mái nên gần như ai cũng như ai. Dạo này tớ lại còn xóa Facebook khá nhiều friend (bạn bè) trong danh sách, bởi tớ thấy chối thật sự với nhiều người. Một số thì chưa tệ nên tớ giam vào lãnh cung, vẫn là bạn bè trên Facebook nhưng không bao giờ tớ cho cơ hội hiện hồn cũng như thấy tớ. Tớ vậy đó, ngược là tiễn. Ôi, thời dịch lũng loạn này, nản nhưng kể cũng hay. Thanh lọc,... cho sạch nhà sạch cửa”.

Lệ Quyên bất ngờ thông báo 'lọc bạn bè' Facebook kèm lời lẽ 'cực căng', chuyện gì đây? - Ảnh 2

Có vẻ thời gian vừa qua, giọng ca “Khúc tình xưa” đã bị rất nhiều người công kích trang cá nhân. Nhất là khi cô nàng công khai hẹn hò cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu thì lượng antifan ngày càng gia tăng và liên tục để lại những bình luận khiếm nhã dưới bài đăng của nữ ca sĩ. Qua cách dùng từ ngữ cho thấy Lệ Quyên đang rất tức giận vì điều này và muốn “tiễn vong” những ai đã làm cho cô cảm thấy khó chịu.

Lệ Quyên đã nhận rất nhiều chỉ trích từ dân mạng kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu
Lệ Quyên đã nhận rất nhiều chỉ trích từ dân mạng kể từ khi công khai chuyện tình cảm với Lâm Bảo Châu 

Trước đó, Lệ Quyên cũng nhiều lần lên tiếng đáp trả “cực gắt” những bình luận, ý kiến chỉ trích, hạ bệ tên tuổi của mình một cách công khai đã thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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Sao Việt 24h: Lệ Quyên tung ảnh mặt mộc như gái đôi mươi, Khánh Vân khoe body chuẩn chỉnh khi lần đầu đặt chân đến Mỹ

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