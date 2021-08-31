Sao Việt 24h: Ông Cao Thắng khoe công chúa nhỏ 'nháy mắt' cực đáng yêu, Lệ Quyên khoe body bốc lửa cùng gương mặt mộc không tỳ vết

Khánh Vân và gia đình tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng dành cho người ba thân yêu của mình. Mạc Văn Khoa ở nhà chống dịch nhưng vẫn cố gắng lên 'bộ đồ số 1' để chụp bức hình cũng trông 'rất gì và này nọ'.

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