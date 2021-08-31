Sao Việt 24h: Ông Cao Thắng khoe công chúa nhỏ 'nháy mắt' cực đáng yêu, Lệ Quyên khoe body bốc lửa cùng gương mặt mộc không tỳ vết

Sao Việt 31/08/2021 09:21

Khánh Vân và gia đình tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng dành cho người ba thân yêu của mình. Mạc Văn Khoa ở nhà chống dịch nhưng vẫn cố gắng lên 'bộ đồ số 1' để chụp bức hình cũng trông 'rất gì và này nọ'.

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Trương Ngọc Ánh chia sẻ ngày mới bằng cách đọc sách để có thêm nhiều điều tích cực trong cuộc sống. Ảnh: FBNV
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Vũ Hà Anh chia sẻ những dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình khi nhắc về người phụ nữ. Ảnh: FBNV
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Hoa hậu H'hen Niê khoe bộ ảnh chụp giữa biển đầy tính nghệ thuật. Ai cũng dành lời khen vì bộ ảnh đẹp xuất sắc cùng với đó là thần thái tự tin của nàng hậu. Ảnh: FBNV
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Siêu mẫu Hoàng Yến đăng bức hình khịa nhẹ những ai sinh nhật tháng 10 và tháng 11. Các netizen được tràn cười no vì gương mặt cô quá hài hước. Ảnh: FBNV
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Lệ Quyên khoe body cực bốc cùng với đó là tự tin khoe hẳn mặc mộc không tỳ vết. Ảnh: FBNV
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Mạc Văn Khoa ở nhà chống dịch nhưng vẫn cố gắng lên 'bộ đồ số 1' để chụp bức hình cũng trông 'rất gì và này nọ'. Ảnh: FBNV 
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Ông Cao Thắng khoe ảnh con gái cưng Winnie tập nháy mắt. Fan phấn khích vì cô bé quá đáng yêu và lém lỉnh. Ảnh: FBNV
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Kha Ly kiểm tra lại số lượng vở để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để bắt đầu năm học mới. Ảnh: FBNV
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Khánh Vân và gia đình tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng dành cho người ba thân yêu của mình. Ảnh: FBNV
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Đức Phúc với caption 'Ước muốn được gặp nhau. Chẳng biết đến bao giờ'. Ảnh: FBNV

 

 

Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn, Chi Pu gây thương khi tung bộ ảnh cực ngọt ngào

Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn, Chi Pu gây thương khi tung bộ ảnh cực ngọt ngào

Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Karik cực nhí nhố khi chụp cùng nhau cả 3 đều đi sang Hàn Quốc và quay cùng nhau trong một chương trình thực tế. Kỳ Duyên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong mùa dịch bệnh này.

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