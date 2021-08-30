Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn, Chi Pu gây thương khi tung bộ ảnh cực ngọt ngào

Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Karik cực nhí nhố khi chụp cùng nhau cả 3 đều đi sang Hàn Quốc và quay cùng nhau trong một chương trình thực tế. Kỳ Duyên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong mùa dịch bệnh này.
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