Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn, Chi Pu gây thương khi tung bộ ảnh cực ngọt ngào

Sao Việt 30/08/2021 08:50

Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Karik cực nhí nhố khi chụp cùng nhau cả 3 đều đi sang Hàn Quốc và quay cùng nhau trong một chương trình thực tế. Kỳ Duyên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong mùa dịch bệnh này.

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Trong mùa dịch này Nam Thư cũng chính là cái tên nổi bật trong dàn nghệ sĩ Vbiz khi tích cực tham gia TNV giúp đỡ bà con trong từ khu cách ly đến các hộ gia đình đang bị phong tỏa. Ảnh: FBNV
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Bảo Thy đăng những dòng trạng thái tâm sự về việc cô nàng sử dụng MXH và muốn tường nhà của mình sẽ đăng những điều tích cực, nhẹ nhàng đến cho mọi người. Ảnh: FBNV
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Ali Hoàng Dương tung bộ ảnh cool ngầu nhưng caption thì nồng nặc muối "Tạo dáng tại đang thèm bánh bông lan trứng muối chứ không có gì". Ảnh: FBNV
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Diễn viên Huy Khánh lại tiếp tục với chuyên mục vào bếp có gì thì bỏ vào nấu hết. Nhưng thành phẩm cho ra cũng rất bất ngời. Ảnh: FBNV
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Võ Hạ Trâm đăng ảnh khoa con gái cưng vừa được 1 tháng tưỡi tuổi. Cô bé được nhận xét là có phần giống ông bố người Ấn của mình nhiều người. Ảnh: FBNV
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Hoa hậu Jennifer Phạm xinh đẹp mặn mà với vẻ đài các, dù đăng quang Hoa hậu đã lâu nhưng bàn về nhan sắc thì các mỹ nhân Việt ai nấy cũng phải dè chừng. Ảnh: FBNV
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Chi Pu tung bộ ảnh ngọt ngào, dễ thương các fan của cô nàng ai cũng phấn khích khi thấy cô đã trở lại sau thời gian ngắn không cập nhập thông tin trên trang cá nhân của mình. Ảnh: FBNV
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Kỳ Duyên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong mùa dịch bệnh này. Ảnh: FBNV
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Jun Phạm, Ninh Dương Lan Ngọc, Karik cực nhí nhố khi chụp cùng nhau cả 3 đều đi sang Hàn Quốc quay chương trình thực tế. Ảnh: FBNV
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Diễm My 9X lộng lẫy kiêu sa trong set đồ với tone màu đỏ, cùng với lối makeup nhẹ nhàng nhưng lại rất quyến rũ. Điều này giúp cô trở nên xinh đẹp và thần thái trong mọi góc chụp. Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Sao Việt 24h con Võ Hạ Trâm Chi Pu

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