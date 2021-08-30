Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm khoe con gái lai Ấn, Chi Pu gây thương khi tung bộ ảnh cực ngọt ngào

Hoàng Thùy Linh sau một thời gian ngắn không hoạt động trên trang cá nhân và hôm nay cô nàng đã đăng bộ ảnh xinh đẹp gây thương nhớ cho fan. Khả Như với caption thả thính cực chất "Gọi em là bánh mì bơ sữa. Vì em đặc biệt - thơm ngon".