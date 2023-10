"Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ, nguyện cầu đầy yêu thương dành cho bố của Vũ, ông Võ Tòa. Ngay lúc này tang gia bối rối. Lo lắng để tang lễ được diễn ra một cách chỉn chu, an toàn và tuân thủ theo quy định, xin cho phép Vũ gởi lời cảm tạ từng người sau khi mọi nghi thức được hoàn tất", Dương Triệu Vũ viết.

Gia đình nghèo khó

Được biết, khi còn sống cùng bố mẹ, anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ từng trải qua giai đoạn thiếu thốn vật chất chứ không được dư dả như hiện tại. Đấng sinh thành của nam danh hài quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ông bà có 6 người con, trong đó có 3 người theo đuổi nghệ thuật. Đó là NSƯT Hoài Linh (con thứ 3 và là con trai trưởng), ca sĩ Dương Triệu Vũ (con út) và Phương Trang (con thứ 5, chủ yếu hoạt động âm nhạc ở hải ngoại).

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh - Dương Triệu Vũ.

Lúc đó, một mình mẹ Hoài Linh phải nuôi 5 người và 2 người mẹ già. Gia đình khó khăn đến mức phải ở trong một căn chuồng heo mới xây xong (nhưng chưa nuôi heo). Cả gia đình 8 người sống trong "ngôi nhà" rộng 10m vuông trống trơ tứ phía, chỉ được che chắn xung quanh bằng tấm vải dù rách nát. Cả gia đình Hoài Linh ở trong căn nhà tranh, vách đất. Đến mùa mưa, anh em danh hài khổ sở vì nhà dột. Nếu có sấm sét, Hoài Linh sợ hãi, ôm mẹ khóc.

Thuở ấy, cậu bé Hoài Linh 13 tuổi khi đó phải phụ mẹ buôn thúng bán mẹt. Những chùm chôm chôm, gói chuối khô, chai nước sâm được danh hài mang ra trạm dừng xe Long Thành bán. Tuy nhiên, lãi không được bao nhiêu nên cậu bé lại đi bắt ốc, hái rau.

Những năm 1990, bố mẹ Hoài Linh sang Mỹ định cư, gần đây ông bà trở về Việt Nam. Các con trong gia đình đều có cuộc sống riêng, ổn định. Dù mỗi người ở một nơi và ít có thời gian gặp nhau nhưng họ vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến nhau.

Người cha đáng kính của con cái

Được biết, bố mẹ của nam danh hài Hoài Linh rất ủng hộ con cái. Khi biết con xây nhà thờ Tổ nghề mất nhiều chi phí, lên tới cả trăm tỷ đồng, bà vẫn hết lòng cổ vũ con. Trong lúc xây nhà thờ Tổ, bà còn xuống cho tiền thợ để họ thêm tinh thần làm việc.

Từ năm 2018, bố mẹ danh hài Hoài Linh về Việt Nam sống vì hai cậu con trai. Tiết lộ lý do cho việc này, trong chương trình Ban nhạc quyền năng phát sóng vào tối 25/5, Dương Triệu Vũ cho biết là do 2 đấng sinh thành muốn gần gũi 2 con nên trở lại quê hương trong những ngày an hưởng tuổi già. “Bây giờ Việt Nam có thể tạm gọi là nhà của tôi vì bố mẹ cũng về đây ở do thấy tôi và anh Linh đều hoạt động ở đây. Bạn bè tôi giờ cũng nhiều hơn ở Mỹ”, nam ca sĩ bộc bạch.

Trong tiệc sinh nhật của bố vào năm 2018, nghệ sĩ Hoài Linh cũng xúc động chia sẻ về đấng sinh thành. Anh dành nhiều tình cảm và sống thiên về gia đình: “Bây giờ bố mẹ đã bước sang tuổi 80 rồi. Bây giờ mà con không nói thì không biết bao giờ có cơ hội được nói nữa. Nếu giảm đi được tuổi nào để bố mẹ sống được với con cháu thì con sẵn sàng. Đối với anh, chị, em con bố mẹ là động lực sống sau bao nhiêu đau khổ, phiền muộn mà chúng con mang từ ngoài về nhà. Đây là nơi mà chúng con yên tâm nhất để trao gửi mọi nỗi niềm”.

Nói về tình yêu của bố mẹ, Dương Triệu Vũ nhận xét: "Bố mình cũng khá dữ dội khi nhất quyết không cho mẹ học lái xe dù hai mươi mấy năm bên Mỹ, để đi đâu cũng phải đi chung với nhau, đi làm cũng làm chung chỗ. Ghen gì mà ghen dữ vậy trời". Hay: "Người này về Mỹ mà người kia ở lại thì sẽ có người bệnh, người này đi chơi mà không có người kia thì sẽ nhớ da diết chỉ muốn về". Theo lời kể của Hoài Linh, bố mẹ "không rời nhau một giây phút" nào.

Nghệ sĩ Hoài Linh tâm sự thêm: "Bố chưa bao giờ la mắng các con hay cãi nhau với vợ. Bố là người đàn ông thương yêu gia đình hết mực. Bố mẹ đã hy sinh nhiều và cho con tất cả những gì hiện tại từ đầu óc, thân thể, bản năng để sống với cuộc đời và kể cả cái bệnh của con một nửa cũng là của bố và một nửa của mẹ. Bệnh chóng mặt, đau lưng, đau khớp là của mẹ còn đau tim, đau bao tử là của bố. Không biết anh em tụi con còn được đứng trên sân khấu bao lâu để có bố mẹ xem chúng con hát như thế này. Thời gian của bố mẹ bây giờ có lẽ được tính bằng ngày rồi".

Ngày 4/8/2021, nam ca sĩ đăng bức ảnh bố mẹ lên trang cá nhân khiến nhiều người xúc động. Nam ca sĩ viết: "Bố mẹ đã trên 80 tuổi nhưng vẫn nắm tay nhau đi trên mọi nẻo đường. Hôm nay là nắm tay đi chích vaccine. Mong bố mẹ luôn mạnh khỏe".