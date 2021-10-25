Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hóa 'nàng thơ' khi diện váy cưới

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm mẫu ảnh cho BST váy cưới đầu tay của NTK Lê Thanh Hòa. Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2016 được khen ngày càng đẹp, quyến rũ và gợi cảm hơn.

Mẫu váy cưới cup ngực bồng xòe tôn lên vóc dáng, vẻ đẹp của Đỗ Mỹ Linh. Đây cũng là thiết kế váy cưới được nhiều cô dâu yêu thích.

Đỗ Mỹ Linh là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nói về mẫu bạn trai lý tưởng, nàng hậu cho biết, trước đây cô có những chuẩn mực nhất định dành cho người mình sẽ yêu. Thế nhưng, “khi con người càng trưởng thành, càng trải qua nhiều thứ, mình hiểu đâu mới là điều mình thực sự cần. Với Linh, một anh chàng ấm áp, hiểu chuyện là đã rất tốt rồi".

Trong năm 2021, Đỗ Mỹ Linh sẽ tập trung phát triển công việc kinh doanh, dành thời gian để học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng.

Mẫy váy cưới đính đá dáng dài tôn thêm vẻ đẹp của Hoa hậu 9X. Dù khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhưng Đỗ Mỹ Linh không bật mí về nửa kia của mình.

Vóc dáng đẹp tựa nữ thần của Đỗ Mỹ Linh trong trang phục váy cưới.