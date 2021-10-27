Netizen Việt nổi đóa vì trang chủ Miss World viết sai chính tả tên Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà là đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021. Hiện tại, hoa hậu sinh năm 2001 đang gấp rút luyện tập catwalk và các kỹ năng cần thiết để tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh.

Cụ thể, website của Miss World đã ghi nhầm tên Đỗ Thị Hà thành "Đỗ Thi Há". Ngay lập tức, fan của chân dài quê Thanh Hóa đã liên tục bày tỏ sự phẫn nộ. Một số cho rằng Miss World đã quá tắc trách khi viết sai tên của Đỗ Thị Hà.

Đến thời điểm hiện tại, website của cuộc thi sắc đẹp đã cập nhật thông tin của Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng các thí sinh khác. Tuy nhiên, có một chi tiết sai sót liên quan đến đại diện Việt Nam khiến dân tình bức xúc.

Lỗi sai trầm trọng của BTC cuộc thi.

Một bộ phận khác lại tỏ vẻ thông cảm vì số lượng thí sinh nhiều, rất khó để đảm bảo rằng việc sai sót không thể xảy ra.

Hoa hậu Việt Nam 2020 còn 4 tháng nữa để chuẩn bị hành trang tham dự Miss World 2021 sẽ diễn ra tại Puerto Rico.

Tháng 3 vừa qua, chuyên trang Missosology công bố bảng dự đoán thứ hạng tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 70. Theo đó, Đỗ Thị Hà - đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ vào top 7 chung cuộc.

Trước thông tin được dự đoán lọt Top 10 Miss World, Hoa hậu Đỗ Hà chia sẻ: “Hà rất vui và bất ngờ về BXH của Missosology. Đây là động lực để Hà cố gắng, fan Việt ủng hộ mình và thế giới cũng đánh giá cao mình thì bản thân Hà lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Đại diện Việt Nam được chuyên trang Missosology đánh giá.

Trước đó, Đỗ Hà cũng quyết định hé lộ về trang phục dân tộc cho phần thi Dances Of The World.

Theo lời Đỗ Thị Hà, Bà Triệu là nhân vật gợi nhớ nhiều nhất về giá trị truyền thống khi nhắc đến quê hương Thanh Hóa của cô nên ê-kíp cùng NTK Thủy Nguyễn, NTK Ngô Mạnh Đông Đông và stylist Kiệt Cao đã cùng xây dựng ý tưởng cho trang phục đặc biệt này.

Cuối cùng, sau khi lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ, bản vẽ gồm mão đội, áo thêu có tà, quần và phần lụa dài đã được thống nhất vì sẽ phù hợp khi Hoa hậu Việt Nam thể hiện khả năng múa. Trang phục sẽ gồm áo, quần, tà lụa, cài ngực áo, mão đội dựa trên hình tượng Bà Triệu trong tranh dân gian Đông Hồ.