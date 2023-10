Nhiều người bất ngờ khi nghe Đặng Thu Thảo nhắc đến Lê Âu Ngân Anh. Đặng Thu Thảo và Ngân Anh đều đăng quang Hoa hậu Đại dương. Trong khi Thu Thảo là người đẹp đầu tiên đội vương miện danh giá này vào năm 2014, cuộc thi được tổ chức lần 2 vào năm 2017 và người đăng quang là Lê Âu Ngân Anh.

Đặng Thu Thảo....

... từng không phục khi Ngân Anh đăng quang.

Tuy nhiên, ngay sau khi chân dài sinh năm 1995 đội chiếc vương miện trị giá 3,2 tỉ đồng, rất nhiều ý kiến cho rằng Lê Âu Ngân Anh không xứng đáng để lên ngôi hoa hậu, bởi sở hữu nhan sắc kém tự nhiên và có màn ứng xử run rẩy nhất trong Top 5.

Ngồi trong thành phần ban giám khảo ở thời điểm đó, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng không phục với kết quả đêm chung kết. Nàng hậu thẳng thắn khẳng định: "Tôi không phục kết quả! Đã tham gia một cuộc thi nhan sắc thi phản tuân thủ luật lệ đàng hoàng. Một thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn có thể lọt sâu vào cuộc thi và đăng quang thì tôi rất bất ngờ. Điều này là không công bằng với các thí sinh khác".

Những tưởng sau sự việc nói trên, mối quan hệ giữa Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Hoa hậu Ngân Anh sẽ rất căng thẳng. Tuy nhiên, động thái mới đây của cả hai lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.

Lời động viên của Ngân Anh.

Khi biết đàn chị bị chồng bạo hành, ly hôn, Ngân Anh đã gửi lời động viên tới Đặng Thu Thảo: "Thương lắm! Hãy luôn kiên tâm và vững tin để hành trình phía trước là những tháng ngày rực rỡ cho Andy và Tony nha cô gái mạnh mẽ của tui". Đáp lại Ngân Anh, Đặng Thu Thảo bày tỏ: "Cảm ơn bà! Tui sẽ cố gắng. Hứa không ngu nữa".

Ngoài ra, trên story Facebook, Ngân Anh còn đăng tải hình ảnh thân thiết bên Đặng Thu Thảo và Hoa hậu Quý bà Phương Lê. "Sau cùng, phụ nữ vẫn nên chọn người thương mình. Lấy tấm hình cô gái của tui cười thật tươi và xinh đẹp với hi vọng những tháng ngày về sau sẽ thật an nhiên và rực rỡ nè. We're always by your side. Love you!", nữ giảng viên viết.

Hình ảnh thân thiết của hai nàng hậu.

Có thể thấy sau tất cả, hai người đẹp coi nhau như bạn bè và dành cho nhau tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ an ủi mỗi khi đối phương gặp chuyện không may mắn trong cuộc sống hay công việc.