Giọng ca 'Mùa thu lá bay' Kim Anh bị đột quỵ ở Mỹ

"Từ khi đưa vào bệnh viện đến nay chị vẫn bất tỉnh. Tình trạng hiện nguy kịch. Chúng tôi đang chờ đợi ý kiến của bác sĩ", Quang Thành cho biết.

Theo nguồn tin của Zing, từ Mỹ ca sĩ Quang Thành - quản lý của Kim Anh cho biết, nữ danh ca nhập viện ngày 4/11. Hiện, giọng ca "Mùa thu lá bay" đang được điều trị tại bệnh viện ở California.

Ca sĩ Quang Thành chia sẻ thêm: "Kim Anh ở nhà một người bạn nhiều năm nay. Buổi hôm đó, Kim Anh bị đột quỵ, ngã trong nhà. Người bạn phát hiện sớm và gọi xe cấp cứu, đưa chị ấy đi bệnh viện sau 10 phút. Chị Kim Anh thường ngày khỏe mạnh, không có bệnh nền, chưa từng bị cao huyết áp và có uống rượu. Chị ấy và tôi mới đi show tuần trước".

Nhạc sĩ Trần Quốc Bảo - đồng nghiệp thân thiết với ca sĩ - cho biết, Kim Anh bị đột quỵ tại nhà được người thân phát hiện, gọi xe cấp cứu. "Khi đỡ lên, chị không còn trò chuyện được, tay trái không còn cử động", anh nói thêm.

Ca sĩ Xuân Hòa - chủ phòng trà Tiếng Xưa và là người từng mời Kim Anh về Việt Nam hát - cho biết: "Lúc phát hiện là mặt Kim Anh đã bị méo rồi. Ca sĩ Quang Thành đang bay gấp từ Texas đến California và 2 tiếng nữa sẽ có mặt. Cậu ấy sẽ nắm được thông tin cụ thể như thế nào. Còn bây giờ thì chưa ai biết được tình trạng Kim Anh như thế nào".

Nữ danh ca khi còn trẻ.

Kim Anh tên đầy đủ là Mạch Kim Anh, sinh năm 1953 ở Đồng Tháp. Tên tuổi Kim Anh trở thành hiện tượng từ năm 1983, sau khi ra mắt cuốn băng "Mùa thu lá bay" - một ca khúc nhạc Hoa lời Việt từng được danh ca Đài Loan Đặng Lệ Quân thể hiện.

Về chuyện tình cảm, Kim Anh có hai người con trai và hiện cả hai đều trưởng thành, có gia đình riêng. Trải qua hai cuộc hôn nhân, Kim Anh hiện sống độc thân. Bà dành phần lớn thời gian đi biểu diễn.

Ca sĩ Quang Thành cho biết thêm Kim Anh đã chuyển về sinh sống ở Việt Nam từ năm 2007 và mới trở lại Mỹ gần đây. Cuộc đời cô trải qua khá nhiều sóng gió, nhất là tai nạn trong cơn bão tuyết ở Mỹ năm 1978 dẫn đến phải nằm viện trong tình trạng bị thương tật suốt 3 năm sau đó.