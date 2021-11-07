Vợ trẻ kém 17 tuổi của Lam Trường có động thái gì trước tin đồn ly hôn?

Theo đó, một cô gái trẻ đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng Lam Trường. Trong đó, cả hai thoải mái khoác tay, dựa đầu vào vai đối phương vô cùng thân mật.

Ngày 6/11, mạng xã hội râm ran tin đồn Lam Trường đã ly hôn vợ trẻ kém 17 tuổi. Sự việc bắt nguồn từ bức ảnh "anh Hai" tình tứ bên một cô gái lạ.

Bà mẹ một con diện đăng ảnh đi ăn, gặp gỡ bạn bè trên trang cá nhân. Trong ảnh, Yến Phương trang điểm nhẹ trông tươi tắn và rạng rỡ. Nhìn Yến Phương trông rất vui vẻ, bình tĩnh giữa lúc hôn nhân bị đồn trục trặc. Không những thế, người mà vợ Lam Trường gặp gỡ chính là Thuỵ Vy - bà xã nam rapper Tiến Đạt.

Yến Phương khoe ảnh gặp gỡ vợ rapper Tiến Đạt giữa tin đồn ly hôn.

Qua động thái của Yến Phương có thể thấy cô không quan tâm đến chuyện hôn nhân đang bị đồn trục trặc gần đây.

Trước đó, Lam Trường cũng có phản ứng trước tin đồn ly hôn. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ loạt ảnh đang ở London cùng bạn bè, trong đó có ca sĩ Hồng Ngọc. Anh cũng hé lộ về lịch trình tiếp theo của mình trên đất khách.

"London se se lạnh, anh em đi dạo buổi tối và dừng chân ăn tối tại một nhà hàng Tây, tối mai sẽ có 1 đêm diễn tại Birmingham, Trường hẹn gặp nhé" - Lam Trường viết.

Phản ứng của Lam Trường giữa trục trặc hôn nhân.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ với Ý An, Lam Trường kết hôn với người vợ thứ 2 kém 17 tuổi tên Yến Phương vào năm 2014. Trong suốt khoảng thời gian kết hôn, cả 2 nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt vì loạt động thái đầy ẩn ý từ đằng gái. Thế nhưng, tất cả chỉ là suy đoán từ cư dân mạng bởi lẽ hiện tại Lam Trường và vợ vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Yến Phương sở hữu gương mặt thanh tú, ưa nhìn và vóc dáng cân đối. Được biết, trước khi trở thành vợ, Yến Phương từng là fan của ca sĩ Lam Trường và không hoạt động trong showbiz. Năm 2017, Yến Phương và ca sĩ Lam Trường hạnh phúc chào đón con gái tên Phoebe.

Yến Phương là vợ hai của Lam Trường.

Cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng trong cuộc sống chung cả hai luôn tìm cách thấu hiểu và chia sẻ. Trong cuộc sống hôn nhân, Lam Trường luôn dành trọn tình thương cho con gái. Nhờ sự thấu hiểu và tình cảm của Lam Trường, khoảng cách tuổi tác giữa cả 2 cũng dần được thu hẹp.

Nói về cuộc hôn nhân này, nam ca sĩ cho biết: “10 năm bên nhau, chúng tôi từ tình yêu thơ mộng đến những gam màu thăng trầm, có hồng mà cũng có đen, xám như một bức tranh”.

Cuộc sống hôn nhân của cả 2 vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.