Động thái đầu tiên của Lam Trường sau tin đồn đã ly hôn vợ kém 17 tuổi và tình tứ bên người mới, tiết lộ bên dưới bình luận khiến nhiều người chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Lam Trường đã chia sẻ bài viết mới sau ồn vào ly hôn và vui vẻ bên tình mới khiến nhiều người xôn xao.

Ngày 6/11 vừa qua, thông tin nam ca sĩ Lam Trường đã ly hôn vợ 2 (kém anh 17 tuổi) và đang hạnh phúc bên tình mới khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã được chính những người trong cuộc lên tiếng phủ nhận. Tin đồn Lam Trường ly hôn và đang vui vẻ bên tình mới khiến nhiều người xôn xao - Ảnh: Internet Vào sáng ngày 7/11 (theo giờ Việt Nam), Lam Trường đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, anh đã chia sẻ loạt ảnh đang ở London cùng bạn bè, trong đó có ca sĩ Hồng Ngọc. Nam ca sĩ cũng hé lộ về lịch trình tiếp theo của mình trên đất khách.

"London se se lạnh, anh em đi dạo buổi tối và dừng chân ăn tối tại một nhà hàng Tây, tối mai sẽ có 1 đêm diễn tại Birmingham, Trường hẹn gặp nhé" - bài viết của Lam Trường. Bài viết của Lam Trường - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới phần bình luận, Dương Triệu Vũ, Thanh Thảo và bầu show Quang Cường - anh trai Quang Hà cũng gửi lời hỏi thăm đồng nghiệp. Đáng chú ý, trả lời bình luận của "em trai Hoài Linh", Lam Trường cũng tiết lộ chuyến đi rất vui đến mức "Ngọc (ca sĩ Hồng Ngọc) xỉn luôn là em hiểu rồi ha".

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Về tin đồn trước đó, được biết, người bị đồn là bạn gái mới của Lam Trường đã có bài viết đính chính rằng: "Em chỉ là 1 fan girl chân chính xí xớn được chụp ảnh cùng idol của em thôi mọi người ơi! Bực bội!". Sau đó, người này lại tiếp tục bày tỏ sự bức xúc khi chỉ vì vài tấm ảnh mà làm ảnh hưởng đến thần tượng và gia đình anh. Đồng thời, cô gái cũng bày tỏ hy vọng "mong mọi người đừng hiểu lầm vì mấy tấm hình 'hơi bị vui quá' mà mình đã đăng trên Facebook". Ngoài ra, đại diện Lam Trường cũng cho biết nam ca sĩ 7x vẫn đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên bà xã Yến Phương. "Buồn thật mọi người ạ! Chỉ vì mấy tấm hình anh em đi chơi vui với nhau đăng lên Facebook mà làm ảnh hưởng tới anh Trường và gia đình. Bạn bè mình thì ai cũng biết mình là fan của anh Trường từ hồi bé tí. Giờ chỉ mong mọi người đừng hiểu lầm vì mấy tấm hình 'hơi bị vui quá' mà mình đã đăng trên Facebook. Mình cám ơn mọi người nhiều lắm ạ" - Bài đăng của cô gái trên trang cá nhân.

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