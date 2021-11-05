Vén màn bí mật: Người đàn ông chụp cùng Minh Tú tại hồ bơi đã lộ diện

Hậu trường 05/11/2021 13:59

Vừa qua, siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ hình ảnh tại hồ bơi với một chàng trai lạ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Hóa ra, đây là nam nghệ sĩ rất quen mặt trong showbiz Việt.

Vừa qua, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng một người bí ẩn trên trang cá nhân. Theo như trong ảnh, Minh Tú mặc đồ bơi trắng quyến rũ đứng cạnh một chàng trai "lạ". Đính kèm bài viết, nữ người mẫu chỉ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn với hai từ "Chúng ta" khiến nhiều fan náo loạn vì cho rằng cô đang trong một mối quan hệ mặn nồng. 

minh tu 1

minh tu 2
Bài viết của Minh Tú trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, danh tính chàng trai cũng được nhiều người tò mò. Nhiều cái người nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rapper Andree,.. đều lần lượt được "gọi tên" nhưng Minh Tú vẫn "im hơi lặng tiếng".

Ngay sau đó, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lên trang cá nhân một bài viết cho biết anh đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề trên và cảnh báo mọi người "Coi chừng hình ghép nha các bé".

minh tu 3
Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng vào hôm qua - Ảnh: Chụp màn hình

 

Thế nhưng, mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bức ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Minh Tú tại hồ bơi trước đó. Đặc biệt, trong ảnh còn xuất hiện thêm một người diện trang phục đen, cảm ô che cho hai nghệ sĩ nên nhiều khán giả nhận định rằng Minh Tú và Đàm Vĩnh Hưng sẽ hợp tác trong một dự án sắp tới. Được biết, vào trưa nay, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xác nhận về bức ảnh trên.

minh tu 4

minh tu 5
Và trạng thái mới nhất của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

"Hôm nay mới là ngày mới tháng mới của lịch âm! Chúc cho cả nhà ta sẽ gặp thật nhiều may mắn, thuận lợi, vui vẻ, bình an nhé!

Không biết ai chơi lật hình tôi lại vậy nè! Rõ ràng là hứa chụp sau lưng thôi! Vậy mà chơi lật kèo, app gì mà lật ngược hình lại hay vậy ta?" - Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

Đời tư trái ngược của Hoài Lâm và vợ cũ: Người vướng nghi vấn là "kẻ thứ 3", người kín tiếng lại bất ngờ thông báo tin vui

Đời tư trái ngược của Hoài Lâm và vợ cũ: Người vướng nghi vấn là "kẻ thứ 3", người kín tiếng lại bất ngờ thông báo tin vui

Nếu như chuyện tình cảm của Cindy Lư và Đạt G gây ồn ào cộng đồng mạng thì Hoài Lâm và bạn gái mới lại bên nhau rất kín tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng siêu mẫu Minh Tú ảnh chụp tại hồ bơi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 34 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 6 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?