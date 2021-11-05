Vén màn bí mật: Người đàn ông chụp cùng Minh Tú tại hồ bơi đã lộ diện

Vừa qua, siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ hình ảnh tại hồ bơi với một chàng trai lạ khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Hóa ra, đây là nam nghệ sĩ rất quen mặt trong showbiz Việt.

Vừa qua, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng một người bí ẩn trên trang cá nhân. Theo như trong ảnh, Minh Tú mặc đồ bơi trắng quyến rũ đứng cạnh một chàng trai "lạ". Đính kèm bài viết, nữ người mẫu chỉ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn với hai từ "Chúng ta" khiến nhiều fan náo loạn vì cho rằng cô đang trong một mối quan hệ mặn nồng.

Bài viết của Minh Tú trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, danh tính chàng trai cũng được nhiều người tò mò. Nhiều cái người nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, rapper Andree,.. đều lần lượt được "gọi tên" nhưng Minh Tú vẫn "im hơi lặng tiếng".

Ngay sau đó, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lên trang cá nhân một bài viết cho biết anh đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề trên và cảnh báo mọi người "Coi chừng hình ghép nha các bé".

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng vào hôm qua - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bức ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Minh Tú tại hồ bơi trước đó. Đặc biệt, trong ảnh còn xuất hiện thêm một người diện trang phục đen, cảm ô che cho hai nghệ sĩ nên nhiều khán giả nhận định rằng Minh Tú và Đàm Vĩnh Hưng sẽ hợp tác trong một dự án sắp tới. Được biết, vào trưa nay, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xác nhận về bức ảnh trên.

Và trạng thái mới nhất của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

"Hôm nay mới là ngày mới tháng mới của lịch âm! Chúc cho cả nhà ta sẽ gặp thật nhiều may mắn, thuận lợi, vui vẻ, bình an nhé!

Không biết ai chơi lật hình tôi lại vậy nè! Rõ ràng là hứa chụp sau lưng thôi! Vậy mà chơi lật kèo, app gì mà lật ngược hình lại hay vậy ta?" - Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

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