Hậu chia tay cuộc tình 10 năm, Hoài Lâm bất ngờ đăng tải trạng thái 'đã kết hôn' cùng 'người mới' khiến CĐM ngỡ ngàng

Sau hơn 1 năm thông báo ly hôn với Cindy Lư, Hoài Lâm cập nhật trạng thái "đã kết hôn" và công khai danh tính nửa kia khiến nhiều người bất ngờ.

Vào tháng 6 năm ngoái, cặp đôi Hoài Lâm - Cindy Lư thông báo chính thức ly hôn khiến cộng đồng mạng tiếc nuối. Sau khi chia tay cuộc tình 10 năm, Cindy Lư đã tìm thấy hạnh phúc mới bên nam ca sĩ Đạt G và thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai lên trang cá nhân. Về phần "con nuôi Hoài Linh", anh trở nên kín tiếng hơn và tạm dừng các hoạt động nghệ thuật.

Hoài Lâm từng có mối tình dài với Cindy Lư. Cả hai đã có con song chính thức ly hôn vào giữa năm 2020 - Ảnh: Internet

Chuyện đã qua hơn 1 năm, trên mạng xã hội, Hoài Lâm chỉ thi thoảng cập nhật hình ảnh về cuộc sống thường ngày, ngoài ra không đăng tải gì thêm. Tuy nhiên, sáng ngày 4/11, cộng đồng mạng được phen "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" khi Hoài Lâm bất ngờ tung ảnh bữa tối lãng mạn cùng một cô gái. Ngay sau đó, anh đã thông báo trên trang cá nhân trạng thái "đã kết hôn" và công khai luôn danh tính nửa kia.

Hình ảnh mới đây của Hoài Lâm - Ảnh: FBNV

Trạng thái mới - Ảnh: FBNV

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ không khỏi bất ngờ nhưng cũng gửi lời chúc mừng đến Hoài Lâm. Ai nấy đều hy vọng nam ca sĩ có thể bình an và hạnh phúc.

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