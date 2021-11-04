Đàm Vĩnh Hưng hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tai sau hàng loạt ồn ào khiến dư luận 'dậy sóng'

Hậu trường 04/11/2021 07:47

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân sau bao lùm xùm kiện tụng và "ảnh hiếm".

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài bài viết về việc đi khám tổng quát tại một bệnh viện ở TP.HCM. Theo đó, anh cho biết sức khỏe hiện tại vẫn ổn định, "đủ để đương đầu nếu không may gặp ngay F0". Ngoài ra, nam ca sĩ cũng ví khám sức khỏe như việc "shopping cho cơ thể" và gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã tận tình hỗ trợ mình.

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Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

“Và con tim đã vui trở lại. Hèn gì kiểm tra xong kết quả báo là tim đập tốt và đập vui, kháng thể thù đủ để đương đầu nếu không may gặp F0. Nói chung là bé ngoan bé khỏa cấp phường. Khám sức khoẻ định kỳ là một trong những lần ‘shopping’ cho cơ thể" - bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

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Đàm Vĩnh Hưng đi khám tổng quát - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận chúc mừng nam ca sĩ và hy vọng anh được nhiều sức khỏe trong thời gian tới.

Được biết, thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng không ít ồn ào kiện tụng với một nữ CEO Bình Dương. Mặt dù đã lê tiếng giải thích và gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nhưng nam ca sĩ vẫn nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng.

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