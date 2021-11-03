Lộ diện đoạn clip minh oan cho Hồ Văn Cường trước nghi vấn 'động tay động chân' với bố ruột

Hậu trường 03/11/2021 20:58

Mới đây, Hồ Văn Cường tiếp tục vướng nghi vấn có hành động không đúng mực với bố ruột. Đoạn clip gốc ngay sau đó đã minh oan cho nam ca sĩ. Tuy nhiên, "nhân vật bí ẩn" kia lại khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, một trong những quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng một bộ phận fan của Hồ Văn Cường đã dùng nhiều lời lẽ không hay cà khịa mình. Ngoài ra, quản lý còn chia sẻ những tấm ảnh được cho là Hồ Văn Cường có hành động không hay với bố ruột do xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, người này còn cho biết đây chỉ là những hình ảnh chụp lại và hiện còn đang giữ cả video nhưng chưa tiện tung ra. 

ho van cuong
Bài viết của quản lý Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

"Ráng kéo đến hình cuối cùng coi 2 ng trong ảnh là ai & họ đang làm gì? Đầm ấm ghê hén! (Hình được chụp lại từ clip thôi chứ còn những hành động ngang ngược nữa là tui đăng clip full àh)" - trích bài viết của quản lý.

Những bức ảnh ngay sau khi được chia sẽ đã khiến không ít người xôn xao khi cho rằng có hay không việc Hồ Văn Cường xảy ra mâu thuẫn rồi "động tay động chân" với bố ruột của mình. 

Giữa lúc mọi chuyện căng thẳng, thì chiều cùng ngày, cư dân mạng truyền tay đoạn clip gốc ghi lại cuộc nói chuyện trên. Theo đó, người nói chuyện với bố Hồ Văn Cường không ai khác chính là mẹ của giọng ca trẻ. Hai người có vẻ đang xảy ra tranh cãi về vấn đề công việc và tiền bạc. Sau những câu hỏi như "ông chọn 6 triệu hay 20 triệu?", "về quê ông ăn gì?", mẹ Hồ Văn Cường đã có "tác động vật lý" với chồng. Những người có mặt tại đó đã ngay lập tức đến ngăn cản để mâu thuẫn không đi quá xa.

Hiện, chưa có thông minh chính xác về đoạn clip cũng như nguyên nhân dẫn đến của cuộc tranh cãi bố mẹ Hồ Văn Cường

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