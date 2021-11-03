Xôn xao loạt ảnh Hồ Văn Cường mâu thuẫn 'cực căng' với bố ruột, quản lý Phi Nhung tiết lộ thông tin gây sốc?

Hậu trường 03/11/2021 14:46

Mới đây, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ đăng tải những hình ảnh được cho là Hồ Văn Cường cùng bộ ruột xảy ra mâu thuẫn ga gắt khiến dư luận xôn xao. Ngoài ra, người này cũng tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ.

Thời gian gần đây, lùm xùm tiền bạc giữa Hồ Văn Cường và phía mẹ nuôi Phi Nhung khiến nhiều người chú ý. Theo đó, sau khi Phi Nhung mất, ê-kíp của nữ ca sĩ đã trao lại số tiền đi hát của giọng ca trẻ suốt mấy năm qua đồng thời tặng thêm 500 triệu cho gia đình Hồ Văn Cường như lời Phi Nhung nói trước đó. Ngoài ra, phía Phi Nhung cũng cho biết Hồ Văn Cường "ra riêng". Tuy nhiên, những ồn ào cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu và ngày càng căng thẳng.

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Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, một trong những quản lý của Phi Nhung đã tỏ thái độ bức xúc khi cho rằng một bộ phận fan của Hồ Văn Cường đã dùng nhiều lời lẽ không hay cà khịa mình. 

"Tôi đã nói rất nhiều lần, Phi Nhung muốn bỏ qua chứ tôi không có nhân từ như Phi Nhung, tôi im miệng là vì muốn êm đẹp và không muốn bàn cãi gì nhiều để mang tiếng đi chèn ép đứa con nít với yêu cầu là không được đi bịa đặt và dựng chuyện vu khống cho chúng tôi.

1 câu nói rất quen thuộc cũng đã từng nói, nghĩ đến việc nào giờ cố công xây dựng cho 1 hình ảnh thật đẹp, lộng lẫy, ngoan ngoãn, lễ phép và gia đình đầm ấm chứ bên trong thế nào tự nó biết" - trích bài viết của quản lý Phi Nhung.

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Bài viết của quản lý Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, quản lý còn chia sẻ những tấm ảnh được cho là Hồ Văn Cường có hành động không hay với bố ruột do xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, người này còn cho biết đây chỉ là những hình ảnh chụp lại và hiện còn đang giữ cả video nhưng chưa tiện tung ra. Đồng thời, quản lý cũng yêu cầu fan Hồ Văn Cường "thôi những hành động xúc xiểm và đặc biệt là có tên tôi trong đó".

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Loạt hình ảnh được quản lý Phi Nhung chia sẻ - Ảnh: FBVN

"Ráng kéo đến hình cuối cùng coi 2 ng trong ảnh là ai & họ đang làm gì? Đầm ấm ghê hén! (Hình được chụp lại từ clip thôi chứ còn những hành động ngang ngược nữa là tui đăng clip full àh).

1 lần nữa tôi yêu cầu fan Hồ Văn Cường thôi những hành động xúc xiểm & đặc biệt là có tên tôi trong đó. Tôi còn biết nhiều chuyện lắm đấy, thậm chí kể cả giấy trắng mực đen chính tay nó viết là đã dựng chuyện vu khống mẹ nuôi tôi cũng có. Nếu fan Hồ Văn Cường cứ tiếp tục những hành động trên thì đừng trách tại sao tôi cạn tàu ráo máng" - trích bài viết của quản lý Phi Nhung.

Cũng liên quan đến Hồ Văn Cường, bầu Thụy mới đây đã ngỏ lời giúp đỡ giọng ca trẻ trên con đường học tập và ca hát trong tương lai. Danh ca Ngọc Sơn - cũng là một người anh thân thiết của ông bầu giàu có - đã thông báo trên trang cá nhân rằng:"Chúng tôi đã liên lạc được với người thân của em Hồ Văn Cường, cả nhà hãy yên tâm, cảm ơn".

 

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Từ khóa:   quản lý Phi Nhung Phi Nhung bố mẹ Hồ Văn Cường

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