Xôn xao ảnh 'hiếm' của Hoài Linh và 2 nghệ sĩ nổi tiếng khác thân thiết bên người của Tịnh Thất Bồng Lai, CĐM sốc nặng khi phát hiện ra điểm chung này

Hậu trường 03/11/2021 07:09

Mới đây, những hình ảnh được cho là của Hoài Linh và 2 nghệ sĩ Việt nổi tiếng khách chụp cùng người của Tịnh Thất Bồng Lai bất ngờ được chia sẻ rộng rãi.

Sau buổi livestream của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, những lùm xùm liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai lại một lần nữa nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Cũng từ đây, rất nhiều hình ảnh "hiếm" của những nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng chụp cùng người của Tịnh Thất Bồng Lai cũng được CĐM đào lại và chia sẻ rộng rãi.

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Danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Theo netizen nhận định, những tấm ảnh này đã được chụp từ khá lâu, có thể là trong lúc Tịnh Thất Bồng Lai đưa 5 em bé đi thi "Thách thức danh hài" hoặc thậm chí còn trước thời điểm đó khi hai người là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên của Tịnh Thất đi thi "Tuyệt đỉnh song ca".

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Ca sĩ Đàm Vinh Hưng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, khán giả còn bất ngờ phát hiện rằng điểm chung của các nhân vật trong tấm ảnh này từ  Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đến Tịnh Thất Bồng Lai đều đã và đang bị bà Phương Hằng gọi tên. Tuy nhiên, khác với các nghệ sĩ chọn giải pháp im lặng hoặc gửi đơn kiện tụng thì phía Tịnh Thất lại có động thái đáp trả thẳng thắn với nữ đại gia.

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MC Trấn Thành - Ảnh : Internet
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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Cập nhật tình hình mới nhất, trong buổi livestream chiều ngày 2/11, bà Hằng bất ngờ tuyên bố sẽ trao cho ông Lê Tùng Vân 41% cổ phần cổ đông công ty Đại Nam nếu người đứng đầu Tịnh Thất chịu xét nghiệm ADN chứng minh mình trong sạch.

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Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

"Nơi đây là cơ sở giả tu lừa đảo, những người ở trong đây không mồ côi. Con không mồ côi, có mẹ và có cha nữa. Nơi đây không có ai tu cả. Tôi sẽ theo tới bờ tới bến. Nếu như nơi đây đúng sự thật thì tôi nói thật với ông Lê Tùng Vân 41% cổ đông cổ phần công ty Đại Nam. Tất cả chúng ta cần lật mặt nơi đây, nơi giả tu, lừa đảo" - bà Hằng tuyên bố trong livestream.

Ngoài ra, trong buổi phát sóng này, nữ đại gia còn tuyên bố sẽ đến "thăm" nơi ở của ông Lê Tùng Vân vào 14h ngày thứ 5 sắp tới cùng trên dưới 50 người."Tôi đã báo với công an địa phương về chuyến đi thăm lần này. Tôi đi thăm để biết ông ấy là ai".

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Món quà của con gái lớn - diễn viên Khánh Trinh đã khiến Hoàng Mập trằn trọc cả đêm.

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Từ khóa:   Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng Tịnh thất bồng lai

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