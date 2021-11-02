Để tóc dài, ria mép bị chê bai tơi tả, Trấn Thành bất ngờ có động thái mới khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

Hậu trường 02/11/2021 15:39

Bài đăng mới đây của nam MC Trấn Thành trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên".

Trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, nghệ sĩ Trấn Thành đột nhiên thay đổi phong cách với tạo hình "lạ lẫn" khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt". Theo đó, từ diện mạo "đầu tóc gọn gàng, mày rây nhẳn nhụi", nam MC nay đã nuôi tóc dài, uốn xoăn bồng bềnh và để ria mép già dặn.

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Trấn Thành để tóc dài, râu kẽm - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, dù nhận không ít lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình mới nhưng có vẻ Trấn Thành không mấy quan tâm. Thậm chí, anh còn thoải mái xuất hiện cùng tạo hình mới trong khắp các gameshow như Rap Việt, Ca Sĩ Bí Ẩn...

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Nam MC xuấ hiện trên sóng truyền hình với diện mạo này - Ảnh: Internet

Tuy thế, mới đây, ông xã Hari Won đột nhiên cập nhật hình ảnh đã cho "bay màu" hàng râu trên mạng xã hội. Trấn Thành cũng không quên kèm dòng trạng thái: "Mặt hôm nay có gì lạ nè?" như muốn khoe "chiến tích" này với khán giả. Ngoài ra, mái tóc dài cũng được cắt tỉa gọn gàng hơn khiến nam MC trông trẻ hơn vài tuổi.

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Bài viết mới của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình
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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ đã để lại dòng bình luận cho rằng khi cắt tóc, cạo râu nam MC trông "ổn hơn nhiều". Hiện, thông tin trên vẫn đang nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng mạng.

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