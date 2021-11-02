Xác nhận ly thân với Diệp Lâm Anh, 'bức tâm thư' của chồng thiếu gia lộ nhiều chi tiết 'LẠ' đến khó tin?

Hậu trường 02/11/2021 09:51

Những ngày gần đây, thông tin Diệp Lâm Anh ly hôn với thiếu gia Đức Phạm khiến nhiều người xôn xao.

Những ngày gần đây, thông tin Diệp Lâm Anh và chồng là thiếu gia Đức Phạm ly hôn khiến dư luận xôn xao. Sau bao lời đồn đoán, vào ngày 31/10 vừa qua, Đức Phạm đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Theo đó, anh xác nhận ly thân Diệp Lâm Anh từ tháng 1/2021 vì những trục trặc không thể cứu vãn. Họ đã và đang giải quyết các thủ tục ly hôn trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều netizen lại phát hiện ra điểm khác lạ trong bài đăng của Đức Phạm.

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Đức Phạm cho biết ly thân với vợ từ tháng 1/2021 - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên nhân của mọi "ngờ vực" từ cộng đồng mạng xuất phát từ chuyến du lịch Đà Lạt của cặp đôi vào tháng 1/2021, hình ảnh do chính Cường Đô La chia sẻ. Khi ấy, 2 gia đình cùng rủ nhau đi nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Việc cùng tham gia chuyến đi cho thấy mối quan hệ của Diệp Lâm Anh - Đức Phạm vẫn ổn. Dẫu biết bài đăng của "đại gia phố núi" là từ tháng 18/1 và vợ chồng Diệp Lâm Anh vẫn có thể xảy ra mâu thuẫn sau đó nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu như vậy có quá nhanh đến mức vợ chồng phải ly thanh ngay trong tháng ấy. 

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Bài viết của Cường Đô La về chuyến đi chơi của hai gia đình vào ngày 18/1 - Ảnh: Chụp màn hình

 

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Bên cạnh đó, chiều ngày 1/11, Diệp Lâm Anh và mẹ chồng có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về vụ ồn ào. Nữ nghệ sĩ cho biết trong hôn nhân không tránh khỏi những lúc giận hờn, bất đồng cà chuyện "giận rồi huề" cũng trở thành điều bình thường.

"Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao lại có dòng thông báo chuyện ly hôn trên Facebook của chồng, bởi anh rất ít dùng mạng xã hội, lại không giỏi viết tiếng Việt" - Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm với truyền thông.

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Diệp Lâm Anh và mẹ chồng gặp gỡ báo chí chiều 1/11 - Ảnh: Dân Việt

Từ đây, những nghi vấn về bài đăng trước đó của chồng thiếu gia lại trở thành đề tài nóng khi CĐM cho rằng nếu "không giỏi viết tiếng Việt" sao bài đăng của Đức Phạm lại "nuột" từ đầu đến cuối, liệu thiếu gia tự viết hay có sự "tư vấn" của một "ai đó", hay thậm chí nhờ viết thay không?

Theo Zing.vn, trong buổi gặp gỡ truyền thông chiều 1/11, mẹ đẻ Đức Phạm nói Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu, đang sống trong nhà với bố mẹ và chồng cô. Hiện, sự việc đang khiến dư luận xôn xao.

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