Từ vô danh đến thành người nổi tiếng rồi vướng ồn ào với mẹ nuôi, đây là 'nữ ân nhân' đã âm thầm bên cạnh giúp đỡ Hồ Văn Cường trong suốt thời gian qua

Theo Pháp luật và Bạn đọc, gia đình Hồ Văn Cường tại Tiền Giang rất khó khăn, bố làm thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn. Nam ca sĩ khi còn đi học có thân hình nhỏ nhắn, làn da đen nhẻm nhưng có mê hát dòng nhạc dân ca, trữ tình. Những lúc không vướng lịch học, Hồ Văn Cường còn nhận đi hát đám cưới ở gần nơi sinh sống để kiếm tiền đóng học phí.

Suốt thời gian qua, những ồn ào về Hồ Văn Cường - con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung - luôn khiến dư luận quan tâm. Bên cạnh người mẹ nuôi nổi tiếng, ít ai biết rằng còn có một "nhân vật đặc biệt" đã âm thân hỗ trợ, cổ vũ Hồ Văn Cường ngay từ những ngày đầu tiên, đó chính là cô giáo của nam ca sĩ.

Trong đêm thi quyết định và vinh danh tài năng nhí của "Vietnam Idol Kids 2016", cô giáo của Hồ Văn Cường cũng âm thầm có mặt ở hàng ghế khán giả. Lúc giao lưu với giới truyền thông, bố của quán quân khi ấy đã phải xin phép cho Hồ Văn Cường ra ngoài một chút để chào cô giáo vì cô chuẩn bị phải lên xe về quê.

Thấy có tố chất, người cô giáo cấp tiểu học của Cường đã đăng ký giúp cho Hồ Văn Cường tham gia tranh tài tại "Vietnam Idol Kids 2016". Ngay từ vòng đầu tiên, giọng ca trẻ đã khiến cho giám khảo, ekip thực hiện chương trình và khán giả xúc động bởi cả tài năng lẫn gia cảnh. Cũng từ đây, Hồ Văn Cường mới có cơ duyên trở thành con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung và được cô hứa sẽ tài trợ tiền học đến hết lớp 12.

Lúc nam ca sĩ đăng quang - Ảnh: Internet

Lúc gặp mặt, hai cô trò chỉ kịp ôm chặt lấy nhau trong sự hạnh phúc chứ không chia sẻ được gì vì nhiều người hâm mộ chen lấn, muốn chụp hình và xin chữ kí cậu bé. Khi sinh sống và hoạt động trong công ty giải trí của giọng ca "Bông điên điển", Hồ Văn Cường khá kín tiếng đời tư.

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, Hồ Văn Cường liên tục vướng vào những lùm xùm chuyện ứng xử, tiền bạc với phía công ty mẹ nuôi. Sau khi Phi Nhung qua đời, ngày 11/10, người quản lý tên Diễm Phạm đã đứng ra thanh toán tiền thu nhập nhiều năm đi hát và tặng thêm 500 triệu cho cậu con trai nuôi cố ca sĩ. Đồng thời, người này cũng thông báo gia đình nam ca sĩ sẽ dọn ra riêng.

Hồ Văn Cường và mẹ nuôi - Ảnh : Internet

Theo thông tin được ca sĩ Long Nhật tiết lộ trên livestream sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường đã liên hệ với cô giáo của mình để tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, phía Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng và giữa kín về chuyện chỗ ở mới này.

Đến ngày 28/10, trên trang cá nhân, bầu Thụy - người từng ngõ lời sẽ giúp đỡ Hồ Văn Cường trên con đường học tập và ca hát trong tương lai - cho biết đã liên hệ với cô giáo và biết được vài thông tin mới về Hồ Văn Cường.

Bài viết của bầu Thụy trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

"Mấy ngày vừa rồi đại diện đã liên hệ qua lại được với cô giáo của Cường. Cô giáo có nói Cường đang buồn trầm tư, vì mất mẹ (Phi Nhung - pv) mà em cũng khổ tâm rất nhiều, không những là mẹ và còn là thần tượng và cũng là chỗ dựa tinh thần của Cường.

Cô giáo nói Cường đã nhận được lời trợ giúp của khán giả và những mạnh thường quân khác, đặc biệt là của chú Thụy và chú Ngọc Sơn. Tuy nhiên Cường không nhận lời bất kỳ ai trong thời gian này vì Cường đang buồn vì mất mẹ và những chuyện không tốt đến với mình. Cường cảm ơn đến khán giả và chú Thụy và chú Ngọc Sơn" - một phần bài viết của bầu Thụy.

Có thể thấy, cô giáo của Hồ Văn Cường giữa một vai trò rất quan trọng trong suốt con đường sự nghiệp của giọng ca 10x từ khi chỉ là một cậu bé hát đám cưới đến lúc nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả như hiện nay.

Hiện, những thông tin về Hồ Văn Cường vẫn được nhiều người quan tâm.