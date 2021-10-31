Nghệ sĩ Công Lý lần đầu 'trải lòng' sau thời gian nhập viện, tiết lộ điều mong mỏi nhất lúc này

Hậu trường 31/10/2021 16:31

Mới đây, nghệ sĩ Công Lý đã có những chia sẻ đầu tiên sau thời gian nhập viên.

Nghệ sĩ Công Lý mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên kể từ khi nhập viện điều trị vì té ngã. Theo đó, nam nghệ sĩ đã gửi lời cảm ơn đến khán giả và đội ngũ y bác sĩ suốt thời gian qua vì đã dành nhiều sự quan tâm đến mình. Ngoài ra, Công Lý cũng bày tỏ niềm hy vọng có thể sớm trở lại sân khấu, màn ảnh "để tiếp tục cống hiến để đáp lại tình cảm ấm áp của mọi người".

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Nghệ sĩ Công lý nhập viện - Ảnh: Internet

"Sau thời gian “tĩnh dưỡng”, chăm sóc sức khỏe, không dùng mạng xã hội nhiều như trước nhưng tôi đã cảm nhận được tấm chân tình thông qua những lời thăm hỏi, động viên từ anh em, bạn bè đồng nghiệp khiến tôi thực sự rất xúc động và đấy là những ngày tháng không thể nào quên.

Tôi bày tỏ lòng cảm ơn tới các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện 108 đã luôn tận tình chăm sóc, điều trị để tôi bình phục như ngày hôm nay. Tôi xin viết vài dòng cảm ơn sâu sắc và hy vọng sớm trở lại với sân khấu, màn ảnh để tiếp tục cống hiến để đáp lại tình cảm ấm áp của mọi người" -  NSND Công Lý chia sẻ với Nhịp sống Việt.

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 Bình luận của bà xã nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, Ngọc Hà - bà xã nam nghệ sĩ cũng để lại lời bình luận: "Cố lên ông xã, cả nhà thương anh" để động viên nam nghệ sĩ. Trước đó, vào ngày 27/10, vợ Công lý cho biết những thông tin trong thời gian gần đây là hoàn toàn sai sự thật, sức khỏe nam nghệ sĩ đã dần ổn định.

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