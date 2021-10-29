Lần hiếm hoi Phi Nhung và Hồ Văn Cường 'bóc phốt' lẫn nhau, cố ca sĩ tiết lộ tính cách thật của con nuôi khiến ai cũng ngỡ ngàng

Hậu trường 29/10/2021 16:16

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Phi Nhung và Hồ Văn Cường "bóc phốt" lẫn nhau khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phi Nhung cùng con nuôi Hồ Văn Cường tham gia một show truyền hình khiến nhiều người cảm động. Vào thời điểm ấy, những thị phi chưa nổ ra, Phi Nhung đang cùng MC Việt Hương tâm sự về các con nuôi thì Hồ Văn Cường xuất hiện và cất tiếng hát tặng mẹ nuôi.

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Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, khi Việt Hương hỏi về tật xấu của đối phương, hai mẹ con không ngần ngại "bóc phốt" nhau khiến cả hội trường cười nghiên ngã. Theo Hồ Văn Cường, mẹ nuôi "giận lên là đem tụi con ra la, ăn nhiều, mê trai". Giọng ca trẻ giải thích khi mình ngủ đến 2-3h chiều thì bị Phi Nhung mắng vì lười hoạt động, suốt ngày chỉ ở lỳ trong phòng. Ngoài ra, Cường còn cho biết Phi Nhung ban ngày ăn ít vì sợ mập nhưng lại ăn nhiều về đêm. 

Còn về vấn đề "mê trai", Hồ Văn Cường cho biết:"Tại vì tụi con làm mẹ bực nên mẹ nói mai mốt mẹ phải cưới chồng thôi chứ ở với tụi con hoài vậy mẹ mệt lắm rồi". 

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Mẹ và con nuôi 'kể xấu' lẫn nhau khiến mọi người cười bò -  Ảnh: Chụp màn hình

Đến lượt mình, Phi Nhung nhận xét con nuôi là người có cái tôi rất lớn, không thích ai tội nghiệp mình. Đặc biệt, giọng ca "Bông điên điển" còn tiết lộ khi đang chuẩn bị lên sân khấu hát, Hồ Văn Cường bỗng dưng nói không hát và muốn ra về vì khi ấy quán quân The Voice Kids vỡ giọng nên không tự tin khi đứng trên sân khấu. Khi nghe mẹ nói về tật xấu của mình, thái độ Hồ Văn Cường trở nên nghiêm túc hẳn, không còn vui vẻ cười đùa như trước đó.

Cũng liên quan đến Hồ Văn Cường, sau khi Phi Nhung mất, bầu Thụy đã ngỏ ý giúp đỡ Hồ Văn Cường trên cả con đường học vấn lẫn sự nghiệp. Mới đây, trên trang cá nhân, ông bầu cho biết đã liên lạc được với Hồ Văn Cường thông qua cô giáo cũ. Tuy nhiên, ông đã gỡ bài viết ngay sau đó. Hiện, sự việc vẫn khiến dư luận quan tâm.

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