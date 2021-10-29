Wendy Phạm bồi hồi chia sẻ clip về hai mẹ con, fan vào an ủi: 'Phi Nhung luôn trong tim mọi người'

Mới đây, trên mạng xã hội, con gái Phi Nhung đã chia sẻ lại một đoạn video về hai mẹ con khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ca sĩ Phi Nhung ra đi tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian chống chọi với bệnh Covid-19 để lại nỗi tiếc thương cho toàn thể gia đình và người hâm mộ. Cộng đồng mạng không khỏi xót xa cho Wendy, con gái ruột Phi Nhung, đang định cư ở Mỹ và không thể về gặp mẹ lần cuối.

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của mình, con gái Phi Nhung đã chia sẻ lại đoạn video kèm dòng trạng thái: "Wendy cảm ơn Q.N.H. làm cái video này rất là đẹp". Theo đó, đoạn video là tổng hợp lại những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau giữa Phi Nhung và con gái ruột. Có thể thấy, trong mỗi bức hình, mẹ con cố ca sĩ luôn tươi cười rạng rỡ và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm, yêu thương.

Bài viết của con gái Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, netizen đã để lại bình luận an ủi, động viên Wendy Phạm. Đa số các fan đều cho rằng tuy đã ra đi nhưng Phi Nhung vẫn sẽ luôn tồn tại trong tim của người thân và những hâm mộ.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi Phi Nhung qua đời, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã đích thân mang tro cốt của cố ca sĩ sang Mỹ trao tận tay con gái và gia đình ở hải ngoại. Đám tang Phi Nhung được tiến hành tại chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) vào ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam) với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, người hâm mộ, Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của cô.

Mạnh Quỳnh sẽ không về Việt Nam tham gia show nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, nguyên nhân là gì? Trên kênh Youtube của mình, con gái NSƯT Bảo Quốc đã tiết lộ một số thông tin về ca sĩ Mạnh Quỳnh và cho biết anh sẽ không tham gia chương trình âm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/wendy-pham-boi-hoi-chia-se-clip-ve-hai-me-con-fan-vao-an-ui-phi-nhung-luon-trong-tim-moi-nguoi-433665.html