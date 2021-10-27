Việt Hương khoe được khán giả tặng quà nhưng lại khiến CĐM cười không nhặt được mồm, nguyên nhân vì sao?

Hậu trường 27/10/2021 17:39

Mới đây, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã khiến người hâm mộ được phen cười bò vì món quà bất ngờ mà cô được nhận.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương luôn được khán giả yêu mến bởi sự hài hước và duyên dáng. Cô luôn mang đến cho khán giả nguồn năng lượng tích cực cả trên sân khấu lẫn đời thường.

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã đăng tải bài viết cho biết mình đã nhận được một món quà từ người hâm mộ. Tuy nhiên, món quà của vị khán giả "tinh tế" này tặng lại làm mọi người không ngậm được mồm.

"Khán giả cỡ tuổi em (tinh tế) tặng em, đôi giày. Thương lắm xa xôi mua gởi cho em. Mà tặng đôi giày như cái ghế hiểu người nhận cao cỡ nào rồi cả nhà hé?" -  bài viết của Việt Hương.

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Bài viết của Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, món quà là một đôi giày cao gót và được Việt Hương so sánh "như cái ghế". Có thể thấy, vị khán giả kia đã rất hiểu Việt Hương bởi với chiều cao khá khiêm tốn, đây là món quà hết sức tâm lý và thiết thực cho nữ danh hài. 

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Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng từng diện những mẫu giàu cao 'không phải dạng vừa' khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet
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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi cho sự hài hước và dễ thương của cả Việt Hương và vị khán giả kia. Đồng thời, netizen cũng chúc gia đình nữ nghệ sĩ luôn bình an và khỏe mạnh.

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Từ khóa:   NS Việt Hương quà tặng Việt Hương giày cao gót

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