Hải Băng nêu ra 3 điều về mối quan hệ với con riêng của chồng, khẳng định: 'Tôi không phải mẹ mà là cô'

Hậu trường 27/10/2021 15:18

Trước những xì xào về mối quan hệ giữa mình và con riêng của chồng, ca sĩ Hải Băng đã từng lên tiếng đáp trả cực gắt.

Ca sĩ Hải Băng - cựu thành viên nhóm Mây Trắng - sau khi kết hôn với diễn viên Thành Đạt thì đã rút khỏi showbiz và chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Được biết, trước khi đến với nữ ca sĩ, Thành Đạt đã từng kết hôn và có 1 con riêng là Kid. Mối quan hệ giữa con chồng và Hải Băng khá tốt đẹp và cháu bé rất quý cô.

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Hải Băng và Thành Đạt có với nhau 3 con chung. Quan hệ giữa cô và con riêng của chồng cũng vô cùng tốt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vẫn có nhiều lời xì xào về mối quan hệ "mẹ ghẻ - con chồng" xoay quanh gia đình cô, trong một phần đáp trả cư dân mạng, Hải Băng từng cho biết: "Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô... Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Giải thích về chuyện không muốn Kid gọi mình bằng mẹ, Hải Băng cho biết nếu đổi ngược lại là cô, Hải Băng cũng không muốn con mình gọi người phụ nữ khác là mẹ. Cô mong rằng Kid hiểu bé chỉ có 1 người mẹ duy nhất.

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Ngoài ra, những ai hâm mộ và theo dõi gia đình Hải Bằng đều thấy được sự lo lắng của cô dành cho con riêng của chồng. Cô thường chuẩn bị trang phục đồng điệu cho Kid và 3 em. Vợ chồng Thành Đạt cũng đặt tên con giống nhau, bắt đầu bằng chữ K, lần lượt: Kid, Kem, Koi, KiO.

Hiện tại con riêng của Thành Đạt ở chung với mẹ - Diệp Bảo Ngọc. Tuy nhiên, bé thường xuyên sang nhà ba để chơi với các em. Mỗi chuyến du lịch, dã ngoại hay cuối tuần đều có sự tham gia của Kid. Hải Băng cũng cho các con xưng hô anh hai, mọi điều rất gắn kết, không có sự phân biệt nào giữa những đứa trẻ với nhau.

 

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