Trung Quân Idol lần đầu tháo chạy trong đêm vì khu chung cư đang ở bị cháy

Hậu trường 27/10/2021 11:14

Mới đây, nam ca sĩ Trung Quân Idol đã chia sẻ bài viết về chuyện phải 'chạy thang thoát hiểm 23 tầng xong tới giờ còn chóng mặt' vì chung cư bị cháy.

Tối ngày 26/10, nam ca sĩ Trung Quân Idol bất ngờ đăng tải bài viết tiết lộ vừa trải qua sự cố cháy chung cư khiến anh và hàng trăm cư dân đã phải dùng thang thoát hiểm để xuống sảnh nhanh chóng.

Theo đó, nam ca sĩ cho biết: "Lần đầu tiên trong đời chỗ mình ở bị cháy. Chạy thang thoát hiểm 23 tầng xong tới giờ còn chóng mặt. Cháy tít block A mà khói lan qua tận block mình, lên được nhà tay vẫn còn run".

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Bài viết của nam ca sĩ Trung Quân Idol - Ảnh: Chụp màn hình
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ca sĩ Trung Quân Idol - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại bình luận hỏi thăm tình hình của nam ca sĩ. Theo như Trung Quân chia sẻ thì đám lửa không lớn nhưng vì khói quá nhiều khiến mọi người phải tháo chạy trong đêm.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Được biết, ca sĩ Trung Quân đang ở Quận 4, TP.HCM. Vào chiều tối ngày ngày 26/10, khung chung cư tại đây xảy ra trục trặc đường điện dẫn đến cháy, mất điện. Để thoát hiểm, hàng trăm cư dân vội vàng đi thang bộ di chuyển xuống sảnh.

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Từ khóa:   ca sĩ Trung Quân cháy chung cư TP.HCM

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