Mạnh Quỳnh sẽ không về Việt Nam tham gia show nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, nguyên nhân là gì?

Hậu trường 28/10/2021 15:58

Trên kênh Youtube của mình, con gái NSƯT Bảo Quốc đã tiết lộ một số thông tin về ca sĩ Mạnh Quỳnh và cho biết anh sẽ không tham gia chương trình âm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung.

Từ sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, những thông tin về người thân, bạn bè của cô cũng được nhiều người quan tâm và nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, người tri kỷ của Phi Nhung hơn 2 thập kỷ, cũng là một trong số đó. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc là nữ nghệ sĩ cải Lương Hồng Loan đã gửi đến khán giả một số thông tin mới về Mạnh Quỳnh.

manh quynh 1
Nghệ sĩ Hồng Loan - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Hồng Loan cho biết thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Mạnh Quỳnh đòi kiện nữ CEO Bình Dương để lấy lại công bằng cho Phi Nhung. Tuy nhiên, theo cô tìm hiểu và khẳng định điều này là sai sự thật.

"Tôi đã hỏi và được biết, phía anh Mạnh Quỳnh không hề gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng như trên mạng đồn thổi, đăng tin. Anh Mạnh Quỳnh cũng cho biết, thời gian tới, anh sẽ sáng tác thêm các ca khúc về Phi Nhung nhưng với màu sắc mới hơn.

Anh Mạnh Quỳnh nói với tôi rằng, anh không quan tâm đến những thị phi trên mạng xã hội vì từ lâu anh đã chọn con đường cuộc sống an phận, không màng thế sự" - Hồng Loan chia sẻ về Mạnh Quỳnh.

manh quynh 2
Thông tin Mạnh Quỳnh đòi kiện nữ đại gia là sai sự thật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hồng Loan cũng cho biết Mạnh Quỳnh sẽ không về Việt Nam tham dự show ca nhạc tưởng nhớ Phi Nhung vì chương trình chỉ ghi hình trực tuyến. Thay vào đó, anh sẽ ghi hình và gửi cho phía chương trình.

manh quynh 3
Ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh : Internet

"Chủ nhật vừa rồi, tôi có đi show chung với anh Mạnh Quỳnh và chiều theo yêu cầu khán giả, cũng hỏi anh về việc có tham gia show nhạc tưởng nhớ Phi Nhung được tổ chức bên Việt Nam hay không.

Anh Mạnh Quỳnh nói không về Việt Nam tham gia show đó vì họ chỉ ghi hình trực tuyến thôi rồi phát lên vào ngày 29/10. Tất nhiên, anh Mạnh Quỳnh có ghi hình để gửi cho chương trình đó. Ai yêu thích Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thì có thể đón xem" -  Hồng Loan chia sẻ thêm.

Việt Hương khoe được khán giả tặng quà nhưng lại khiến CĐM cười không nhặt được mồm, nguyên nhân vì sao?

Việt Hương khoe được khán giả tặng quà nhưng lại khiến CĐM cười không nhặt được mồm, nguyên nhân vì sao?

Mới đây, nữ nghệ sĩ Việt Hương đã khiến người hâm mộ được phen cười bò vì món quà bất ngờ mà cô được nhận.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Mạnh Quỳnh Phi Nhung Mạnh Quỳnh - Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?