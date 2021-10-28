Mạnh Quỳnh sẽ không về Việt Nam tham gia show nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, nguyên nhân là gì?

Trên kênh Youtube của mình, con gái NSƯT Bảo Quốc đã tiết lộ một số thông tin về ca sĩ Mạnh Quỳnh và cho biết anh sẽ không tham gia chương trình âm nhạc tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung.

Từ sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, những thông tin về người thân, bạn bè của cô cũng được nhiều người quan tâm và nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, người tri kỷ của Phi Nhung hơn 2 thập kỷ, cũng là một trong số đó. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc là nữ nghệ sĩ cải Lương Hồng Loan đã gửi đến khán giả một số thông tin mới về Mạnh Quỳnh.

Nghệ sĩ Hồng Loan - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Hồng Loan cho biết thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin Mạnh Quỳnh đòi kiện nữ CEO Bình Dương để lấy lại công bằng cho Phi Nhung. Tuy nhiên, theo cô tìm hiểu và khẳng định điều này là sai sự thật.

"Tôi đã hỏi và được biết, phía anh Mạnh Quỳnh không hề gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng như trên mạng đồn thổi, đăng tin. Anh Mạnh Quỳnh cũng cho biết, thời gian tới, anh sẽ sáng tác thêm các ca khúc về Phi Nhung nhưng với màu sắc mới hơn.

Anh Mạnh Quỳnh nói với tôi rằng, anh không quan tâm đến những thị phi trên mạng xã hội vì từ lâu anh đã chọn con đường cuộc sống an phận, không màng thế sự" - Hồng Loan chia sẻ về Mạnh Quỳnh.

Thông tin Mạnh Quỳnh đòi kiện nữ đại gia là sai sự thật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hồng Loan cũng cho biết Mạnh Quỳnh sẽ không về Việt Nam tham dự show ca nhạc tưởng nhớ Phi Nhung vì chương trình chỉ ghi hình trực tuyến. Thay vào đó, anh sẽ ghi hình và gửi cho phía chương trình.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh : Internet

"Chủ nhật vừa rồi, tôi có đi show chung với anh Mạnh Quỳnh và chiều theo yêu cầu khán giả, cũng hỏi anh về việc có tham gia show nhạc tưởng nhớ Phi Nhung được tổ chức bên Việt Nam hay không.

Anh Mạnh Quỳnh nói không về Việt Nam tham gia show đó vì họ chỉ ghi hình trực tuyến thôi rồi phát lên vào ngày 29/10. Tất nhiên, anh Mạnh Quỳnh có ghi hình để gửi cho chương trình đó. Ai yêu thích Mạnh Quỳnh và Phi Nhung thì có thể đón xem" - Hồng Loan chia sẻ thêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-quynh-se-khong-ve-viet-nam-tham-gia-show-nhac-tuong-nho-phi-nhung-nguyen-nhan-la-gi-433538.html