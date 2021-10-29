Được Quang Lê nhận làm con nuôi và nâng đỡ sự nghiệp, tại sao 'tiểu ni cô' Huyền Trân lại chọn rời bỏ công ty?

Hậu trường 29/10/2021 14:47

Thời gian gần đây, những ồn ào xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai sau một thời gian im ắng bất ngờ "nóng" trở lại. Cũng vì lẽ đó, giọng ca trẻ Huyền Trân, á quân The Voice Kids 2014 và cũng là gương mặt nổi tiếng nhất xuất thân từ nơi đây lại một lần nữ nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận.

Vốn là một nghệ sĩ thành công trong dòng nhạc trữ tình, bolero, ca sĩ Quang Lê đã nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ mà trong đó có "tiểu ni cô" Huyền Trân. Được biết, thời điểm đó, Quang Lê đều nhận cô làm con nuôi, cho gia nhập công ty của anh và cùng xuất hiện tại những chương trình âm nhạc lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sau 1 thời gian, hiện tại, Huyền Trân đều đã rút khỏi công ty với bao lùm xùm.

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Quang Lê và con nuôi Huyền Trân - Ảnh: Internet

Theo đó, Huyền Trân nổi lên từ chương trình tìm kiếm tài năng nhí và về chung nhà với Quang Lê. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 2 năm, hai bên bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Năm 2016, Huyền Trân từng tiết lộ nam ca sĩ bắt cô đội tóc giả và nuôi tóc thật. Cũng từ chính nguyên nhân này mà công ty Quang Lê đã chấm dứt hợp đồng với Huyền Trân.

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Huyền Trân đội tóc giả - Ảnh: Internet

Nói về vấn đề này, đại diện Quang Lê từng chia sẻ với truyền thông rằng trong quá trình làm việc và tiếp xúc, phía tịnh thất nơi Huyền Trân đang sống không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho cô như công ty đề ra. "Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa".

Ngoài ra, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Quang Nhật - một trong những con nuôi của nam ca sĩ cho hay: "Từ lâu Huyền Trân đã không còn giữ mối quan hệ thân thiết với ba nuôi Quang Lê. Tính đến thời điểm hiện tại theo tôi được biết, ba Quang Lê chỉ có 3 người con nuôi là tôi, Phương Mỹ Chi và anh Quý. Nếu Huyền Trân đang là con nuôi của ba, là người trong gia đình đáng ra tôi phải biết chứ".

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 Quang Nhật lên tiếng bên vực Quang Lê - Ảnh: Internet

"Ba Quang Lê lúc ấy muốn Huyền Trân được xinh đẹp hơn trên sân khấu nên muốn Trân đội tóc giả, ba hoàn toàn không có ý xấu gì hết" - con nuôi Quang Lê tiết lộ thêm.

Hiện, những sự việc xoay quanh Huyền Trân và Tịnh Thất nơi em ở đang nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận.

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Từ khóa:   Quang Lê Tịnh thất Bồng Lai Tiểu ni cô Huyền Trân

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