Nhật Cường kể về 'con người thật' của Phi Nhung ở ngoài đời, tiết lộ một điều 'tức ơi là tức' tới tận bây giờ

Mới đây, nam danh hài Nhật Cường đã đến thăm cố ca sĩ Phi Nhung tại Tịnh Xá Giác An (Mỹ) và có nhiều tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ giữa hai người.

Mới đây, nam danh hài Nhật Cường đã đăng tải trên kênh Youtube của mình đoạn clip ghi lại cảnh anh cùng một người bạn đến thăm cố ca sĩ Phi Nhung tại Tịnh Xá Giác An ở Mỹ. Đáng chú ý, trên suốt quãng đường đi, anh đã có nhiều tiết lộ bất ngờ về giọng ca "Bông điên điển". Nhật Cường đến thăm Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, Nhật Cường cho biết anh không thể đến tham dự đám tang Phi Nhung vì khi ấy đang bận đi show ở Philadelphia và Boston, Houston. Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ kỷ niệm trong lần đầu làm việc chung với nữ ca sĩ.

"Hồi xưa tôi mê Phi Nhung lắm, nghe Phi Nhung hát mà mát lòng mát dạ, ngọt dữ lắm. Mình cũng ước gì một ngày gặp được cô bé này. Nhưng đúng là cầu được ước thấy, khoảng chừng 1 tuần lễ sau là có cú điện thoại rằng: 'Anh Nhật Cường ơi, em Phi Nhung đây, em muốn mời anh vào một cái vai này rất là hay trong một phim ca nhạc. Anh đóng vai chồng em, lưng gù, xấu xí, mặt thẹo...'. Quay phim gần cả tuần lễ. Tôi nhớ khi ấy là năm 1997" - Nhật Cường kể về lần đầu hợp tác với Phi Nhung. Ngoài vai ông chồng lưng gù, Nhật Cường và Phi Nhung còn hợp tác cùng nhau trong tác phẩm 'Táo quân'. Khi ấy, Phi Nhung đóng vai nàng tiên - Ảnh: Chụp màn hình Cũng từ đây, cả hai đã kết hợp với nhau trong nhiều hơn nữa trong các dự án nghệ thuật khác. Trong ấn tượng của Nhật Cường, Phi Nhung là cô gái rất xinh đẹp, nói chuyện dễ thương. Ngoài ra, anh còn cho biết cảm thấy tiếc nuối khi không có dịp song ca với nữ ca sĩ nên đến tận bây giờ cứ mỗi lần đi hát karaoke là sẽ hát bài của Phi Nhung phần giọng nam.

“Phi Nhung ở ngoài rất xinh đẹp, thật thà và ăn nói dễ thương lắm. Tôi còn muốn hát song ca với Phi Nhung mấy lần nhưng không hiểu sao cứ hẹn đi hẹn lại đều không được, tức ơi là tức. Bởi vậy nên bây giờ tôi đi hát karaoke toàn lựa mấy bài song ca của Phi Nhung rồi hát phần của nam.” - Nhật Cường tiếp tục chia sẻ. Nam danh hài mang loại cà phê mà Phi Nhung yêu thích đến viếng nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Khi đến Tịnh thất, Nhật Cường cũng cho biết anh không mua hoa mà đến viếng mà chỉ cần một cốc cà phê vì "Phi Nhung là người rất thực tế. Thích cái gì mình cúng cái đó. Bạn ấy (Phi Nhung) rất thích cái món này".

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