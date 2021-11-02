Rạng sáng, một nam nghệ sĩ từng khiến Hoài Linh suýt khóc bất ngờ thông báo tang sự, showbiz Việt đồng loạt gửi lời chia buồn

Hậu trường 02/11/2021 11:06

Mới đây, ca sĩ Quang Hà bất ngờ thông báo về tang sự của gia đình khiến khán giả và đồng nghiệp xót xa.

Rạng sáng ngày 1/11, nam ca sĩ Quang Hà bất ngờ thôn báo tin bà ngoại của anh đã từ trần, hưởng thọ 97 tuổi. Trên trang cá nhân, chủ hít 'Ngỡ' nghẹn ngào cầu nguyện cho bà ra đi sẽ được an yên nơi cửa Phật. Tuy nhiên, về lý do người thân ra đi thì Quang Hà không tiết lộ.

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Bài viết của Quang Hà - Ảnh: Chụp màn hình
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 Ca sĩ Quang Hà - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Lệ Quyên, Thanh Thảo, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Lê Giang, Nhật Kim Anh,... đã gửi lời động viên, chia buồn đến nam ca sĩ và gia đình.  Mọi người đều hy vọng anh có thể giữ sức khỏe, sớm vượt qua nỗi mất mát lớn này.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Hoạt động nghệ thuật 20 năm, Quang Hà được đông đảo khán giả và đồng nghiệp yêu mến. Còn nhớ, năm 2019, nam ca sĩ gặp sự cố khi Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô xảy ra hỏa hoạn ngay trước ngày show diễn kỷ niệm 19 năm làm nghề của Quang Hà khiến anh phải phải nhập viện, tổn thất đến 8 tỷ đồng. Ngay trong một buổi họp báo, Hoài Linh đã nghẹn ngào suýt khóc khi nhắc về người em thân thiết.

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Hoài Linh suýt khóc khi nhắc đến Quang Hà trong họp báo - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của nhiều sao Việt như Hoài Linh, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Đan Trường, Quang Hà đã có thể tổ chứa lại một liveshow khác tại một hội trường khách sạn.

 

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Từ khóa:   ca sĩ Quang Hà Hoài Linh tang sự

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