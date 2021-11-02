Con gái ruột Phi Nhung tiết lộ tình trạng hiện tại sau hơn 1 tháng mất mẹ: 'Tôi không dám khóc nhiều quá vì trước giờ mỗi lần tôi khóc mẹ đều mắng'

Mới đây, con gái ruột Phi Nhung đã có buổi livestream giao lưu với những khán giả yêu quý mình cũng như tiết lộ nhiều điều về cuộc sống hiện tại kể từ khi mẹ mất.

Vào trưa ngày 2/11, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đã có buổi livestream giao lưu cùng những người yêu quý mình. Trong buổi phát sóng, Wendy cho biết vừa cúng thất thứ 5 cho mẹ, 2 tuần nữa là tròn 49 ngày. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến đến khán giả vì đã ủng hộ vào quỹ thành lập lớp Việt ngữ mang tên mẹ và quỹ giúp đỡ những người gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở Việt Nam. Con gái Phi Nhung livestream trưa ngày 2/11 - Ảnh: Chụp màn hình "Hôm qua đã cúng thất thứ 5 của mẹ, 2 tuần nữa là cúng 49 ngày, Wendy xin cảm ơn các fan, cô chú, anh chị em khắp nơi đã cúng thất chung với tôi, tôi rất cảm động. Tôi nghĩ mẹ nhìn thấy sẽ rất vui và hãnh diện vì biết rằng mẹ sống rất tốt nên khi ra đi có nhiều người yêu thương, nhớ đến mẹ.

Mỗi ngày đi chùa, tôi thấy bàn thờ mẹ lúc nào cũng có khoai lang, mọi người ở nhiều tiểu bang mang đến khoai luộc, để bàn mẹ đầy đủ đồ ăn. Wendy cảm ơn mọi người đã tới thăm mẹ và ủng hộ cho trường Việt ngữ Phi Nhung" - con con gái Phi Nhung nói. Phi Nhung và con gái ruột - Ảnh : Internet Đáng chú ý, Wendy tiết lộ rằng kể từ khi mẹ mất, cô đã khóc rất nhiều. Ban ngày đi làm thì không khóc nhưng đêm đến, khi xem hình mẹ lại "chảy nước mắt". Tuy nhiên, vì Phi Nhung luôn muốn con cái dù là gái hay trai đều phải mạnh mẽ nên Wendy cũng không dám khóc nhiều.

"Ban ngày tôi bận, đi đây đi đó thì không khóc nhưng tối về lên mạng coi hình mẹ là chảy nước mắt. Mỗi ngày tôi lại thấy đêm dài thêm, khóc trong đêm nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không dám khóc nhiều quá vì trước giờ mỗi lần tôi khóc mẹ đều mắng là phải cười lên. Mẹ không thích tôi khóc, mẹ dạy tôi phải mạnh mẽ, con gái hay con trai thì đều phải mạnh mẽ. Nếu mẹ ở đây thì mẹ la tôi rồi, mẹ sẽ bảo: 'Lớn đầu rồi còn khóc nữa'. Mỗi ngày tôi đi chùa thắp nhang đều phù hộ cho mẹ được siêu thoát và không còn buồn phiền, lo lắng gì nữ'"- Wendy tiếp tục chia sẻ trong livestream. Ngoài ra, con gái Phi Nhung kể rằng chưa năm mơ gì về Phi Nhung nhưng cũng nhận định chắc nữ ca sĩ không muốn cho cô gặp vì " như thế lại nhớ mẹ nhiều hơn". Phi Nhung muốn Wendy phải "cứng rắn, chịu đựng, biết lo cho bản thân mình, không suy sụp và phải đi tiếp". Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Những chia sẻ của con gái Phi Nhung khiến không ít người cảm động. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã để lại lời động viên và gửi lời chúc sức khỏe đến cô và gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-ruot-phi-nhung-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-sau-hon-1-thang-mat-me-toi-khong-dam-khoc-nhieu-qua-vi-truoc-gio-moi-lan-toi-khoc-me-deu-mang-434270.html