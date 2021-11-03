Sau hàng loạt những ồn ào với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, Lily Chen bất ngờ cập nhật hình ảnh bản thân với nhiều thương tích. Mới đây, người đại diện của nữ ca sĩ đã lên tiếng về vụ việc.

Mới đây, "Ngọc nữ Bolero" Lily Chen bất ngờ cập nhật hình ảnh bản thân bị bầm dập, thương tích đầy mình sau những ồn ào lời qua tiếng lại với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Ngay sau đó, Admin của trang fanpage của Lily Chen cho biết nữ ca sĩ đã bị hack trang cá nhân. Bên cạnh đó, người này cũng tiết lộ Lily Chen còn nhận được nhiều tin nhắn hâm dọa và hiện tại đang rất bất ổn.

Bài viết trên trang fanpage của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, thông qua bài đăng, người đẹp này cũng gửi lời nhắn nhủ sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc với những người đã bình luận ác ý cùng vụ hành hung kể trên.

"Nhưng cơ bản mình là người hiền lành, lịch sự, không nói bẩn, không nói tục, không xưng hô thô thiển, nhưng khi bị hại sẽ không nhu nhược dễ dàng bị hiếp đáp, sẽ cho công an vào cuộc làm việc những người cmt ác ý, xúc phạm, viết sai sự thật... và điều tra làm rõ vụ hành hung này cùng kẻ chủ mưu ra pháp luật" - Lily Chen nhắn nhủ.

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc đăng tải ngày 2/11, người đại diện của cô cho biết hiện tại nữ ca sĩ đang rất hoang mang, lo sợ, tâm lý bất ổn. Phía "ngọc nữ bolero" cũng cho biết đã trình báo công an để điều tra và xử lý vụ việc.

Lily Chen và Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Lily Chen sinh năm 1995, từng đoạt giải Á quân cuộc thi Tình Bolero 2019 và được gọi là "ngọc nữ bolero". Mặc dù sự nghiệp chưa có những dấu ấn nổi bật nhưng nữ ca sĩ vẫn gây ấn tượng vì cuộc sống sang chảnh, giàu có với siêu xe bạc tỷ, bộ sưu tập đồ hiệu không kém cạnh mỹ nhân Việt nào. Thời gian qua, Lily Chen vướng tin đồn yêu chung một người đàn ông với Ngọc Trinh nhưng cô đã phủ nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dai-dien-cua-lily-chen-cho-biet-da-lam-dieu-nay-sau-khi-ngoc-nu-bolero-bi-hanh-hung-va-nhan-loat-tin-nhan-de-doa-434350.html