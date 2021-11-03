Nghe tin 'Chị Hai' đến 'Thiền am bên bờ vũ trụ', Trang Trần cho biết: 'Chắc tôi phải xuống chỗ ấy để gặp chị'

Hậu trường 03/11/2021 16:31

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã có động thái mới khi nghe tin 'Chị Hai' Nguyễn Phương Hằng đến "thăm" Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ).

Liên quan những ồn ào gần đây giữa bà Nguyễn Phương Hằng và Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền am bên bờ vũ trụ), tối ngày 2/11, bà chủ Đại Nam cho biết vào 14h thứ 5 sắp tới, bà sẽ xuống thẳng Tịnh Thất để gặp ông Lê Tùng Vân với danh nghĩa đi thăm trẻ mồ côi.

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Bà Phương Hằng livestream ngày 2/11 - Ảnh:Chụp màn hình

Trước thông tin trên, cựu người mẫu Trang Trần tiết lộ "đang nghiên cứu" vụ việc đồng thời tiết lộ ý định muốn xuống Tịnh Thất Bồng Lai để gặp "chị Hai". Thậm chí, dù trước đó có lịch trình đi Hà Nội nhưng Trang Trần cho biết: "chắc phải hủy chuyến để đi gặp chị Hai".

"Tôi đang nghiên cứu vụ 'Thiền am bên bờ vũ trụ', xem thầy ông nội cười muốn xỉu. Ngày mai chắc tôi phải 'phi trâu' xuống chỗ thầy ông nội để gặp chị Hai. Ngày mai chị Hai hẹn mấy giờ nhỉ? Sáng mai tôi bay đi Hà Nội, chắc phải hủy chuyến để đi gặp chị Hai" - Trang Khàn chia sẻ.

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Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh : Internet

Trước đó, Trang Khàn đã nhận mức phạt 7,5 triệu đồng vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Ngay sau đó, cựu người mẫu cũng đã có buổi livestream chia sẻ về sự việc.

“Từ giờ trở đi tôi cấm các bà gọi tôi là nghệ sĩ. Tôi bán bún, kinh doanh tự do. Tôi đã gỡ được cái chiếc áo quá lớn với tôi. Bây giờ ai vào chửi tôi, tôi không dám chửi lại đâu. Chứ chửi là mất 7,5 triệu. Nên đừng bảo hèn. Tôi hèn cũng được” - Trang Trần nói trong livestream.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng tịnh thất bồng lai Phương Hằng kiện Trang Trần

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