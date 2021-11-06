Từ khóa 'ly hôn' tiếp tục 'phủ sóng' MXH: Lần này đến lượt Lam Trường 'dính hạn', còn lộ cả ảnh thân thiết bên 'tình mới', thực hư ra sao?

Theo đó, một cô gái trẻ đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng Lam Trường. Trong đó, cả hai thoải mái khoác tay, dựa đầu vào vai đối phương vô cùng thân mật.

Nổi tiếng là cặp vợ chồng ngọt ngào nhất nhì làng giải trí Việt, Lam Trường và vợ Yến Phương luôn khiến cư dân mạng ghen tỵ bởi những khoảnh khắc "tình bể bình" bên nhau. Tuy nhiên, mới đây, trên MXH xuất hiện thông tin cả hai đã "đường ai nấy đi", thậm chí nam ca sĩ còn lộ ảnh tình tứ bên người được cho là "bạn gái mới" khiến CĐM sốt sắng.

Cô cho biết bản thân là fan chân chính nên đã được Lam Trường cho chụp cùng, người này viết: "Em chỉ là 1 fan girl chân chính xí xớn được chụp ảnh cùng idol của em thôi mọi người ơi! Bực bội!".

Giữa làn sóng dư luận xôn xao, bàn tán, nữ chính trong ảnh đã vội lên tiếng đính chính và khẳng định mọi người đang hiểu lầm.

Cô gái xác nhận mình chỉ là fan của Lam Trường - Ảnh: Internet

Sau đó, cô nàng tiếp tục tỏ rõ thái độ: "Buồn thật mọi người ạ! Chỉ vì mấy tấm hình anh em đi chơi vui với nhau đăng lên Facebook mà làm ảnh hưởng tới anh Trường và gia đình. Bạn bè mình thì ai cũng biết mình là fan của anh Trường từ hồi bé tí.

Giờ chỉ mong mọi người đừng hiểu lầm vì mấy tấm hình 'hơi bị vui quá' mà mình đã đăng trên Facebook. Mình cám ơn mọi người nhiều lắm ạ".

Chính chủ lên tiếng vì bị đồn thổi trên MXH - Ảnh: Internet

Trả lời về tin đồn trên, phía Lam Trường xác nhận trên tờ Thanh Niên rằng thông tin đang lan truyền trên MXH hoàn toàn không chính xác.

Quản lý của Lam Trường cho biết: "Không hề có chuyện này đâu, trên mạng bây giờ chỉ toàn đồn tào lao thôi, làm gì có chuyện anh Lam Trường ly hôn. Hiện tại anh Trường đang đi diễn bên Mỹ mà, gia đình anh ấy vẫn đang hạnh phúc".

Hôn nhân hạnh phúc của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Con gái của Lam Trường và Yến Phương - Ảnh: Internet

Được biết, Lam Trường từng một lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu tên Ý An. Sau đó anh tái hôn với Yến Phương sau 4 năm hẹn hò. Cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng trong cuộc sống chung cả hai luôn tìm cách thấu hiểu và chia sẻ. Trải qua 7 năm về chung nhà, cặp vợ chồng này vẫn luôn tình cảm như thuở ban đầu.