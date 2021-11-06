Cư dân mạng 'phát cuồng' khi đọc lại thư tay của Lưu Quang Vũ gửi vợ: Người thân tiết lộ sự thật về bút tích chất chứa vạn nỗi nhớ

Xuân Quỳnh (1942-1988), là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa...

Thời gian gần đây, những bức thư tay của nhà soạn kịch tài ba gửi cho "người thương" lại khiến giới trẻ "phát cuồng". Khi đọc lại những lá thư đầy cảm xúc của Lưu Quang Vũ gửi cho vợ mình, nhiều người cảm thấy nhịp đập yêu thương trong từng dòng chữ và họ mong muốn có được một tình yêu đẹp như họ.

Không chỉ trong văn học mà ở cuộc sống đời thường, từ bao lâu nay, chuyện tình của họ đã trở thành một biểu tượng cho tình yêu đầy ngọt ngào, thơ mộng.

Ảnh minh họa: Internet

Bức thư đề ngày 5/6/1976 có đoạn viết:

"Quỳnh thương yêu,

Em gắng đi về bằng máy bay cho khoẻ, không mua gì cũng được. Về với anh và con, về với nhà ta đi thôi. Về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón Mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê 2 hào buổi sáng với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống cho thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh.

Những ngày này nhớ và thương Quỳnh lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Và với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ?

Nếu chúng ta là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người.

Hôn em rất lâu.

Vũ".

Được biết, năm 1976 khi Xuân Quỳnh đi công tác miền Nam, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thường xuyên gửi thư cho nhau. Những bức thư đầy chất tình, đầy lãng mạn và chất chứa vạn nỗi nhớ khi phải xa cách nhau. Đây cũng có lẽ là tư liệu để họ viết nên những áng văn học đậm chất tình để đời.

Nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ - Ảnh: Internet

Cậu bé Mí (Lưu Quỳnh Thơ) mà cả hai nhắc trong thư là đứa con chung của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Cậu đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh quốc tế UNESCO từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, buồn thay khi trên chuyến xe định mệnh ngày 29/8 năm 1988, Mí ra đi cùng bố mẹ khi chỉ mới 13 tuổi tại Hải Dương!

Lá thư được CĐM đặc biệt là giới trẻ chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng XH và không thôi cảm thán vì tình yêu đẹp của cặp đôi tài hoa, nghệ sĩ.

Netizen xao xuyến khi đọc từng câu, từng chữ Lưu Quang Vũ gửi cho Xuân Quỳnh - Ảnh chụp màn hình

Đây chỉ là một trong số hàng tá bức thư mà cặp vợ chồng này gửi cho nhau. Bức thư giản dị nhưng gây được sự xúc động mạnh mẽ cho cộng đồng. Tuy nhiên, cũng xuất hiện khá nhiều tranh cãi xung quanh bức thư được cho là bút tích của Lưu Quang Vũ. Theo đó, cư dân mạng cho rằng bức thư trên được chính nhà soạn kịch viết và lưu truyền đến tận bây giờ. Song cũng có ý kiến cho rằng thực tế đây là một bức thư được ai đó chép tay lại từ bút tích của Lưu Quang Vũ.

Bình luận tranh cãi của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Giải đáp vấn đề này trên báo Người Lao Động, PGS-TS Lưu Khánh Thơ - em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ, là người đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu công phu về cuộc đời, sự nghiệp của ông cho biết đó không phải là bút tích của anh trai mình. Người hâm mộ đã tự chép lại bức thư Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh theo bút tích đã được công bố và chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Người khác lấy lại, làm hiệu ứng cho cũ hơn, giống với màu giấy mực của những năm 1970 và đăng tải, chia sẻ với nhiều người khác nữa.

Dù vậy, lời lẽ và giọng văn phảng phất chất tình của Lưu Quang Vũ thật khiến người đọc xao xuyến, ngưỡng mộ tình yêu mà ông dành cho vợ.