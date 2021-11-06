Bị 'kẻ lạ mặt' gửi thư đe dọa, cảnh cáo gay gắt sau khi tung đơn kiện bà chủ Đại Nam, Vy Oanh đề nghị công an bảo vệ khẩn cấp

Hậu trường 06/11/2021 08:38

Vy Oanh cho biết sau khi cô gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, đã có nhiều người liên tục gọi điện, nhắn tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thậm chí, những người này còn có hành vi đe dọa sức khỏe, tính mạng của nữ ca sĩ và gia đình cô.

Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh, SN 1984, ngụ quận 12) đã gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp do đang rất lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe doạ của 1 số người.

Nữ ca sĩ Vy Oanh cho biết, sau khi nộp đơn tố giác và đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ việc bà Nguyễn Phương Hằng liên tục đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức, ca sĩ... đã bị nhiều đối tượng đe dọa.

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Nữ ca sĩ cho biết bản thân và gia đình bị đe dọa nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

"Sau khi có động thái tố giác bà Phương Hằng tới các cơ quan chức năng, đã có rất nhiều người thường xuyên gọi điện, nhắn tin, vào trang fanpage cá nhân của tôi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của tôi và gia đình. 

Hơn nữa, những phát ngôn và hành động gần đây của bà Phương Hằng đều tỏ thái độ coi thường pháp luật cùng với những thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nơi (nhà riêng và cơ quan) để đi “thăm” gặp trực tiếp, livestream, tặng hoa, kem chống nhục cho những người đã tố cáo bà Hằng…" - Vy Oanh tiết lộ.

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Vy Oanh chính tức khởi kiện bà Phương Hằng - Ảnh: Interent

Liên quan tới vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm tối cùng ngày, luật sư đại diện của nữ ca sĩ cho biết Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn.

Trong đơn gửi cơ quan công an, Vy Oanh khẳng định việc bị đe dọa xảy ra sau khi cô gửi đơn tố giác và đơn đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phuong Hằng vào các ngày 21/6/2021 và 25/10/2021.

Trong các đơn này, nữ ca sĩ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp và xử lý khi bị bà Hằng vu khống và làm nhục bằng nhiều hình thức như đăng tin, livestream đưa tin sai sự thật…

Vy Oanh mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ cô và người thân.

HOT: Hậu 'hội ngộ' cùng 'tứ đại kỳ phùng địch thủ' của bà Phương Hằng, Vy Oanh đòi khởi kiện nữ đại gia 'tập 2', tuyên bố đã có sẵn video 'chứng cứ'

HOT: Hậu 'hội ngộ' cùng 'tứ đại kỳ phùng địch thủ' của bà Phương Hằng, Vy Oanh đòi khởi kiện nữ đại gia 'tập 2', tuyên bố đã có sẵn video 'chứng cứ'

Vy Oanh đã đăng tải đoạn video nữ đại gia nói về mình và đăng tải lên Facebook cá nhân, kèm theo đó là lời thách thức, đòi kiện thêm lần nữa vì tội vu khống.

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