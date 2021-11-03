HOT: Hậu 'hội ngộ' cùng 'tứ đại kỳ phùng địch thủ' của bà Phương Hằng, Vy Oanh đòi khởi kiện nữ đại gia 'tập 2', tuyên bố đã có sẵn video 'chứng cứ'

Hậu trường 03/11/2021 08:34

Vy Oanh đã đăng tải đoạn video nữ đại gia nói về mình và đăng tải lên Facebook cá nhân, kèm theo đó là lời thách thức, đòi kiện thêm lần nữa vì tội vu khống.

Tiếp nối chuỗi drama những ngày vừa qua, chiều ngày 2/10, bà chủ Đại Nam đã lên sóng phát trực tiếp để tiết lộ thêm loạt thông tin đáng ngờ. Bên cạnh việc ấn định "ngày giờ" rõ ràng để ghé thăm "thầy ông nội" thì bà Phương Hằng cũng không quên đá động đến "đối thủ truyền kiếp" Vy Oanh.

Mọi nguồn cơn được cho là vì trước đó đúng 1 ngày, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh chụp cùng 4 doanh nhân gồm bà Lê Thị Giàu và 3 người bạn thân "cũ" của nữ đại gia. Cụ thể, giọng ca Đồng Xanh đã hồ hởi khoe cuộc gặp gỡ của 5 người kèm dòng trạng thái: "Hôm nay chị Lê Thị Giàu - một người cũng bị bà Hằng bôi nhọ, vu khống đã được toà án mời chị lên làm việc, tin vui liền tù tì. Chúng em ủng hộ chị đòi lại danh dự chính đáng cho mình ạ.

Lần đầu tiên gặp các chị doanh nhân TGĐ công ty Bình Tây Lê Thị Giàu, NSX phim Trương Việt Hà, Đại sứ Nhân Ái chị ca sĩ Bích Liên, TGĐ Jane Ngô lĩnh vực giáo dục ở ngoài đời, các chị đều là những người phụ nữ vô cùng giỏi giang, giỏi việc nước đảm việc nhà.

Các chị em vui mãi không hết chuyện! Cảm ơn ai kia đã kết nối nhé".

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Vy Oanh vui vẻ chụp ảnh cùng các nữ doanh nhân - Ảnh chụp màn hình

Trong livestream hôm qua, bà Phương Hằng đã chiếu lại hình ảnh Vy Oanh chụp cùng 4 nữ doanh nhân và cho rằng họ cấu kết với nhau nhằm hãm hại mình. Nữ đại gia nói trong buổi phát trực tiếp: "Quý vị thấy chưa, Vy Oanh đó, bà Giàu ôm nó, rồi 3 bà bạn kh** n*n của tôi đó. Nó cấu kết với nhau, rồi cuối cùng làm gì được tôi. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy, Vy Oanh như thế nào. Nó đi khịa khắp nơi. 5 con người này có phải kh** n*n không?".

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Nữ đại gia trong buổi livestream hôm qua - Ảnh chụp màn hình

Sau buổi phát trực tiếp của bà Hằng, bà mẹ 3 con đã đăng tải đoạn video nữ đại gia nói về mình và đăng tải lên Facebook cá nhân, kèm theo đó là lời thách thức, đòi kiện thêm lần nữa vì tội vu khống.

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Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ viết: "Em đoán đâu có sai, bà Hằng hôm nay lại được cộng dồn thêm 1 tội vu khống nữa, nhờ các anh chị em luật sư của em lưu video bổ sung hồ sơ thôi nào chứ nghe đâu nhiều video bị xoá dấu vết lắm rồi ý. Cười rớt quai hàm là có thật nha".

Bên dưới phần bình luận giọng ca Để Em Được Khóc cũng không quên "khịa" thêm bà Phương Hằng khi đáp trả một ý kiến của người hâm mộ về việc đi với ai, làm gì cũng phải báo cáo với nữ đại gia.

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Bình luận của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên trang cá nhân, Vy Oanh cho hay sáng 25/10 cô cùng luật sư cá nhân đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Vy Oanh 'vui như Tết' khoe ảnh chụp cùng 'đối thủ truyền kiếp' của bà chủ Đại Nam, không quên cảm ơn 'ai đó' vì đã 'kết nối' giúp

Vy Oanh 'vui như Tết' khoe ảnh chụp cùng 'đối thủ truyền kiếp' của bà chủ Đại Nam, không quên cảm ơn 'ai đó' vì đã 'kết nối' giúp

Sau thời gian gây chiến với bà Phương Hằng, mới đây, Vy Oanh đã chia sẻ loạt ảnh chụp cùng 'tứ đại kỳ phùng địch thủ' của nữ đại gia khiến CĐM râm ran, bàn tán.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Vy Oanh kiện bà Phương Hằng

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