Trở về từ cơ quan điều tra, Vy Oanh thông báo 'tin vui' trong tiến trình của vụ kiện bà Phương Hằng, thẳng thừng tuyên bố: 'Hãy xem trứng chọi đá HẤP DẪN như thế nào'

Hậu trường 25/10/2021 13:46

Sáng nay, sau khi nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, trên trang cá nhân của Vy Oanh cũng đã có bài viết chia sẻ thông tin liên quan tới vụ việc này.

Mới đây, theo Thanh niên, sáng 25/10 nữ ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư cá nhân đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Vy Oanh 2
Nữ ca sĩ tại cơ quan công an vào sáng nay - Ảnh: Thanh Niên

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Ngay sau đó, trên trang cá nhân của giọng ca Đồng Xanh cũng đã có bài viết chia sẻ thông tin liên quan tới vụ việc này.

Vy Oanh 2
Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay hồ sơ vụ án hiện tại đã đi được nửa chặng đường, đơn đã được Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra - Công An TP.HCM PC 01 thụ lý. Cô nhấn mạnh đây là một thông tin đáng mừng và tuyên bố dù khó khăn đến mức nào, cô cũng sẽ làm đến cùng sự việc này để không còn những chuyện tương tự xảy ra.

Giọng ca Đồng Xanh viết: "Dù bà có dùng bóng tối che phủ cả bầu trời, khiến người ta u mê thì chỉ cần ánh sáng le lói của một ngôi sao nhỏ cũng đã đủ dẫn đường tôi đi đến bất kỳ nơi nào tôi cần phải đến...

Cảm ơn những khán giả công tâm luôn đứng về lẽ phải, thượng tôn pháp luật đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ Vy Oanh và các anh chị em bị Nguyễn Phương Hằng tấn công, bức hại thời gian qua. Vy Oanh sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ. Vâng, trứng chọi đá, hãy xem trứng chọi đá "hấp dẫn" như thế nào nhé!".

Bài đăng của bà mẹ bỉm sữa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, hiện phía bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái đáp trả nào.

 

Độc quyền: Vy Oanh lên tiếng khi liên tiếp bị vu khống, làm rõ chuyện quyên góp 50 chiếc bánh giữa danh sách ủng hộ tiền tỷ

Độc quyền: Vy Oanh lên tiếng khi liên tiếp bị vu khống, làm rõ chuyện quyên góp 50 chiếc bánh giữa danh sách ủng hộ tiền tỷ

Vy Oanh cho biết thời gian qua có nhiều cá nhân đã đặt điều, đưa thông tin không chính xác về những hoạt động từ thiện của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Vy Oanh khởi kiện bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?