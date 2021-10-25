Trở về từ cơ quan điều tra, Vy Oanh thông báo 'tin vui' trong tiến trình của vụ kiện bà Phương Hằng, thẳng thừng tuyên bố: 'Hãy xem trứng chọi đá HẤP DẪN như thế nào'

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Mới đây, theo Thanh niên, sáng 25/10 nữ ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư cá nhân đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Ngay sau đó, trên trang cá nhân của giọng ca Đồng Xanh cũng đã có bài viết chia sẻ thông tin liên quan tới vụ việc này.

Bài đăng của Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay hồ sơ vụ án hiện tại đã đi được nửa chặng đường, đơn đã được Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra - Công An TP.HCM PC 01 thụ lý. Cô nhấn mạnh đây là một thông tin đáng mừng và tuyên bố dù khó khăn đến mức nào, cô cũng sẽ làm đến cùng sự việc này để không còn những chuyện tương tự xảy ra.

Giọng ca Đồng Xanh viết: "Dù bà có dùng bóng tối che phủ cả bầu trời, khiến người ta u mê thì chỉ cần ánh sáng le lói của một ngôi sao nhỏ cũng đã đủ dẫn đường tôi đi đến bất kỳ nơi nào tôi cần phải đến...

Cảm ơn những khán giả công tâm luôn đứng về lẽ phải, thượng tôn pháp luật đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ Vy Oanh và các anh chị em bị Nguyễn Phương Hằng tấn công, bức hại thời gian qua. Vy Oanh sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ. Vâng, trứng chọi đá, hãy xem trứng chọi đá "hấp dẫn" như thế nào nhé!".

Bài đăng của bà mẹ bỉm sữa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, hiện phía bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái đáp trả nào.