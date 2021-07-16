Vy Oanh 'ở cữ' vẫn dính drama: Bầu bí' kỷ lục 12 tháng, bài viết khoe bầu 3 tháng bất ngờ 'bay màu', netizen tiết lộ 'Facebook nhầm ngày'

Hậu trường 16/07/2021 21:33

Mới đây, CĐM vừa có tò mò lớn đối với thời gian mang thai của Vy Oanh. Trước đó, hồi tháng 3/2021, nữ ca sĩ thông báo mình đã mang bầu được 8 tháng nhưng mãi tận 4 tháng sau mới chính thức nhập viện sinh em bé. Điều này đã khiến netizen đặt ra dấu chấm hỏi lớn.

Sau loạt drama căng đét với bà Phương Hằng và hoa hậu Thu Hoài, Vy Oanh chính thức lâm bồn vào hôm 14/7. 

Sau khi đăng tải loạt ảnh xúng xính đi đẻ và khoảnh khắc hạnh phúc đón thiên thần nhỏ chào đời, nữ ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ fan hâm mộ. Tuy nhiên, một số netizen lại bất ngờ phát hiện ra thời gian mang thai của giọng ca Đồng Xanh "là lạ". 

Cụ thể, trên trang cá nhân, ngày 23/3/2021, nữ ca sĩ tung ảnh kèm dòng trạng thái xác nhận mình đang mang bầu ở tháng thứ 8. Thế nhưng đến ngày 14/7/2021 mới "tay xách nách mang" đến viện sinh nở. Mốc thời gian này đã khiến CĐM há hốc miệng khi phát hiện Vy Oanh mang "ba lo ngược" tới tận 12 tháng. 

Sau khi bị CĐM nghi vấn về thông tin ngày tháng mang thai và lâm bồn, phía Vy Oanh đã có thông báo chính thức về thời gian sinh con dài 12 tháng kỷ lục này. Theo Pháp luật và Bạn đọc, đại diện của nữa ca sĩ cho biết: "Hiện gia đình Vy Oanh thống nhất không muốn liên quan gì đến các drama mà mọi người tự đặt ra, tự soi cho đến khi có kết quả của toà án. Trong tình hình dịch phức tạp và sức khoẻ sau sinh chưa hồi phục, bên Vy Oanh sẽ không đưa thêm bất cứ thông tin gì khác để không bị xao lãng thông tin. Thực tế là hôm giờ chị Oanh không được giữ điện thoại để gia đình và bác sĩ yên tâm vì sau sinh phụ nữ rất yếu về cả tinh thần và sức khoẻ, còn phải lo chăm sóc con".

Tuy nhiên, ngay sau đó, một số người đã tinh ý phát hiện ra bài đăng hôm 23/3 đã "không cánh mà bay" khỏi trang cá nhân của nữ ca sĩ. 

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Khi search các bài đăng trong ngày 23/3/2021 trên trang cá nhân, chỉ có duy nhất một hình ảnh tập Yoga của nữ ca sĩ, còn bài thông báo mang thai 8 tháng đã không xuất hiện - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi phát hiện ra sự "bay màu" bất ngờ này, CĐM đã liên tục bàn tán và bình luận về việc Vy Oanh đã "nhầm lẫn" một cách "thú vị".

Hiện tại, sự việc "động trời" về thời gian sinh nở của nữ ca sĩ vẫn đang thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Tuy nhiên, giọng ca Đồng Xanh vẫn chưa lên tiếng về sự biến mất của bài đăng do đang trong thời gian ở cữ, hạn chế sử dụng thiết bị di động.

Vy Oanh mang thai quý tử thứ 3 tận 12 tháng, thuộc trường hợp hiếm gặp trên thế giới?

Vy Oanh mang thai quý tử thứ 3 tận 12 tháng, thuộc trường hợp hiếm gặp trên thế giới?

Chuyện bầu bí của Vy Oanh lại lần nữa khiến dân mạng dậy sóng khi phát hiện một chi tiết bất thường là nghi vấn nữ ca sĩ mang thai đến tận 12 tháng.

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