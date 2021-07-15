Vy Oanh mang thai quý tử thứ 3 tận 12 tháng, thuộc trường hợp hiếm gặp trên thế giới?

Hậu trường 15/07/2021 09:45

Chuyện bầu bí của Vy Oanh lại lần nữa khiến dân mạng dậy sóng khi phát hiện một chi tiết bất thường là nghi vấn nữ ca sĩ mang thai đến tận 12 tháng.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao về những màn drama đấu khẩu nhau giữa ca sĩ Vy Oanh và nữ đại gia Phương Hằng. Từ đây, những việc liên quan đến cái tên Vy Oanh dù ở quá khứ "xưa lắc xưa lơ" cũng bị đào lại và gây không ít tranh cãi. Gần đây nhất, nữ ca sĩ khoe ảnh đi đẻ "tập 3" ở phòng sau sinh hạng sang tại bệnh viện.

Thế nhưng, chuyện bầu bí của Vy Oanh lại lần nữa khiến dân mạng dậy sóng khi phát hiện một chi tiết bất thường. Cụ thể, trên trang cá nhân, ngày 23/3/2021, nữ ca sĩ tung ảnh kèm dòng trạng thái xác nhận  mình đang mang bầu ở tháng thứ 8.

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Ngày 23/3/2021, trên trang cá nhân, Vy Oanh xác nhận đang mang bầu con thứ 3 được 8 tháng - Ảnh: Chụp màn hình
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Vy Oanh thông báo tin vui mang thai con thứ 3 cùng chồng đại gia - Ảnh: Internet

Sau 4 tháng trôi qua, đến ngày 14/7, Vy Oanh mới chính thức hạ sinh nhóc tỳ thứ 3 và chia sẻ niềm hạnh phúc lên trang cá nhân của mình. Vì vậy, nếu tính theo những gì Vy Oanh cập nhật thì cô đã "vượt cạn" sau tận 12 tháng mang thai. Điều này, khiến netizen vô cùng thắc mắc và hoang mang "lạc lối".

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Vy Oanh thông báo đến người hâm mộ đã hạ sinh quý tử thứ 3 cho chồng đại gia vào ngày 14/7 - Ảnh: Chụp màn hình 

Không rõ cuối cùng thực tế Vy Oanh đã mang bầu bao lâu. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ cũng bênh vực và giải thích rằng có thể là do nữ ca sĩ có chút nhầm lẫn về thời gian mang thai hoặc cũng có thể là cô rơi vào trường hợp mang thai 12 tháng hiếm có.

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Sau bao lùm xùm đấu qua tố lại cùng một nữ đại gia thì mới đây Vy Oanh đã khiến dân mạng mừng rỡ khi thông báo "mẹ tròn con vuông".

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