Phạm Ngà mỉa mai lùm xùm của bà Phương Hằng là ồn ào của 'phường tôm hàng cá', khẳng định chồng Vy Oanh không 'rảnh' tham gia vào

Từ sau khi thông báo "bùng kèo" 400 tỷ, ồn ào giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng lại tiếp tục thu về nhiều ý kiến trái chiều. Giữa lúc CĐM đang xôn xao về cuộc chiến bạc tỷ này, bà chủ Đại Nam đã có buổi livestream vào tối 5/7 để "dằn mặt" đối thủ bằng chồng sổ đỏ cao như núi. Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ đại gia liên tục nhắc đến người chồng đại gia của Vy Oanh và khẳng định vị doanh nhân này không biết dạy vợ, bị vợ làm cho xấu mặt. Thậm chí còn có một số thông tin về việc ông xã của nữ ca sĩ sử dụng MXH để bênh vực vợ mình. Mặc dù Vy Oanh đã lên tiếng phản bác thông tin chồng sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên cư dân mạng vẫn không thôi bàn tán.

Liên quan đến ồn ào của giọng ca Đồng Xanh và bà chủ Đại Nam, nghệ sĩ múa Phạm Ngà tiếp tục lên tiếng và nêu rõ quan điểm cá nhân sau khi bênh vực, ủng hộ Vy Oanh ở các clip trước. Lần này, nữ nghệ sĩ nhắc đến chồng đại gia của Vy Oanh và khẳng định: "Chồng Vy Oanh ai rảnh hơi lên mạng làm mấy chuyện đấy, người ta là doanh nhân, ai lại làm cái việc mấy người đàn bà với nhau phường tôm hàng cá, đúng không?".