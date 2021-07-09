Phạm Ngà mỉa mai lùm xùm của bà Phương Hằng là ồn ào của 'phường tôm hàng cá', khẳng định chồng Vy Oanh không 'rảnh' tham gia vào

Hậu trường 09/07/2021 07:15

Giữa lúc ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng đang gây xôn xao dư luận và khiến CĐM quan tâm từng động thái, nghệ sĩ múa Phạm Ngà lại tiếp tục lên tiếng về những người trong cuộc.

Từ sau khi thông báo "bùng kèo" 400 tỷ, ồn ào giữa Vy Oanh bà Phương Hằng lại tiếp tục thu về nhiều ý kiến trái chiều. Giữa lúc CĐM đang xôn xao về cuộc chiến bạc tỷ này, bà chủ Đại Nam đã có buổi livestream vào tối 5/7 để "dằn mặt" đối thủ bằng chồng sổ đỏ cao như núi. Cũng trong buổi phát trực tiếp, nữ đại gia liên tục nhắc đến người chồng đại gia của Vy Oanh và khẳng định vị doanh nhân này không biết dạy vợ, bị vợ làm cho xấu mặt. Thậm chí còn có một số thông tin về việc ông xã của nữ ca sĩ sử dụng MXH để bênh vực vợ mình. Mặc dù Vy Oanh đã lên tiếng phản bác thông tin chồng sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên cư dân mạng vẫn không thôi bàn tán. 

Liên quan đến ồn ào của giọng ca Đồng Xanh và bà chủ Đại Nam, nghệ sĩ múa Phạm Ngà tiếp tục lên tiếng và nêu rõ quan điểm cá nhân sau khi bênh vực, ủng hộ Vy Oanh ở các clip trước. Lần này, nữ nghệ sĩ nhắc đến chồng đại gia của Vy Oanh và khẳng định: "Chồng Vy Oanh ai rảnh hơi lên mạng làm mấy chuyện đấy, người ta là doanh nhân, ai lại làm cái việc mấy người đàn bà với nhau phường tôm hàng cá, đúng không?".

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Phạm Ngà tiếp tục lên tiếng về ồn ào của bà Phương Hằng và Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ nghệ sĩ phản bác thông tin chồng Vy Oanh đăng đàn bênh vực vợ giữa lùm xùm với bà Phương Hằng vì theo Phạm Ngà, doanh nhân thành đạt không có thời gian để lo chuyện của phụ nữ. 

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Nữ ca sĩ Vy Oanh từng bức xúc trước thông tin chồng đại gia sử dụng MXH - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Ngà lên tiếng về những ồn ào xung quanh 2 nhân vật này. Trước đó, nữ nghệ sĩ còn nhiều tiết lộ những thông tin "cơ mật" không rõ thực hư về vợ chồng nữ đại gia Đại Nam, tuy nhiên có phần khó tin. Lần này, sau khi nữ ca sĩ Vy Oanh dính vào drama với bà chủ Đại Nam, Phạm Ngà là nghệ sĩ liên tục lên tiếng bênh vực "bà bầu" một cách công khai. Hiện tại những động thái của người trong cuộc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Bà Phương Hằng vừa thông báo livestream 'nóng', Vy Oanh liền có trạng thái ẩn ý: 'Chim vẫn hót sau vườn nhà em'

Bà Phương Hằng vừa thông báo livestream 'nóng', Vy Oanh liền có trạng thái ẩn ý: 'Chim vẫn hót sau vườn nhà em'

Trưa nay, bà Phương Hằng vừa có thông báo sẽ livestream với chủ đề 'sống tàn nhẫn sẽ tàn đời'. Ngay sau đó, nữ ca sĩ Vy Oanh lại khiến dư luận xôn xao khi có bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Vy Oanh bà Phương Hằng Phạm Ngà

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